專訪｜Anson Lo個性力求完美 唔怕受壓：未到完整一刻都會好panic

Anson Lo（盧瀚霆）去年以《Megahit》首奪叱咤十大，這對認為做跳唱歌手是難事的他來說，如同一劑強心針。踏入2022年，繼續在跳唱路上尋求突破，新歌《Mr. Stranger》以EDM曲風唱出陰暗一面，配上貴氣吸血鬼造型。追求極致的同時，壓力再次來襲，連他亦笑言：「自己有呢個堅持，其實係一個坑……」



到目前為止，有一半的solo歌都是用英名歌，Anson Lo笑言只係純粹巧合:「歌名我唔會俾太多特別意見，因為歌名同份詞都係直接掛勾，要尊重返填詞人。」

同是跳唱歌，《Megahit》感覺鮮明、派對，而《Mr. Stranger》雖然節奏明快，但走暗黑風格，新曲的概念與造型全是Anson Lo的想法:「因為成日覺得做跳唱歌可以表達嘅意思好少，冇理由用一首bomb bomb快歌去講悲傷嘅戀愛故事，所以好多時做快歌都要有較為強勢嘅主題，今次講一啲自己真正嘅內心感受，即係到底我呢幾個經歷緊啲咩、最大壓力來源係能否滿足觀眾同神徒嘅期望、我試新嘢大家又能否接受，所以2022年第一首歌做得比較personal。」

Anson Lo話平日都有戴color con，但今次對紅色隱形眼鏡過厚，加上長時間拍攝，令佢十分辛苦。

任性造型 珍貴額頭

新歌造型曝光後，神徒洗版式留言「想俾你吸晒啲血」足見Anson Lo的任性其實並不任性。「因為好多神徒都講過想睇吸血鬼呢個主題喺我身上會係點，咁不如今次正式去做。」寵粉並非得個「講」字，為了似模似樣，拍攝MV前參考了不少吸血鬼的造型：「好唔好睇見智見仁，但我今次都試咗新髮型，同埋因為對隱形眼鏡好厚，又戴好長時間，所以真係好唔舒服，但感覺好鮮明。」向來嚴守額頭的Anson Lo，在MV中所出的讓步，他笑言已是極大的進步：「之前係連少少額頭都唔想比人睇到，但而家會慢慢披露，有生之年都應該會all back一次。」

Anson Lo並沒有因為《Megahit》的成功而原地踏步。(資料圖片），

自揭陰暗一面

《Mr. Stranger》由王樂儀填詞，講述撕開自身鮮為人知的黑暗面時，要如何擁抱自身這種缺陷美。Anson Lo認為每個人對黑暗面的定義都有所不同，平日予人斯人、正能量的他，會擔心大家能否接受他懶惰、隨性、有脾氣的一面：「因為2021年係好開心的一年，多咗好多唔同層面嘅觀眾認識Anson Lo，但隨之而來嘅係壓力，因為每個人都有既有嘅期望，所以呢首歌係想抒發自己喺形象上嘅壓力。」《Mr. Stranger》是《Megahit》後的派台歌，或許有不少人期待同樣的風格、 甚至想再一次Uh-Oh Uh-Oh，但Anson Lo卻懂得見好就收。「自己唔想做同一樣嘢，質素上每次都想帶到新鮮感俾觀眾睇，其實呢個先係最大壓力，自已有呢份堅持，其實係一個坑。今次首先係諗到黑暗，但《EGO》時已經試過，要點先令大家分到兩首歌嘅不同之處，呢個就係質素上嘅最大壓力。」

MAMA獎終於由韓國空運到港，Anson Lo與家人分享喜悅。（IG圖片）

教母見MAMA獎眼濕濕

訪問中，Anson Lo不止一次提及壓力，問到會否因而忽略了享受的部份，他認真地解釋：「練舞一百次我都未必完全享受，我自己性格係咁，每次一樣嘢ongoing 時就會好繃緊、會想件事好，未到完整一刻都會好panic。你問我有冇享受，係有嘅，拍mv時我係享受、唱live時我係享受、電影roll 機我係享受，而預備時所面對嘅壓力係承受到，因為咁先會有要求、先想做得好，太輕鬆都未必係好事。」去年歌影視全面發展的同時，背後承受了不少壓力，幸好付出與收入成正比，在韓國音樂頒獎典禮MAMA上，獲「最佳新人亞洲歌手」獎，日前獎座終於空運抵港，第一個感覺係十分重手！「喺公司拆嗰下其實係開心，但最感動係遞俾嗲哋、媽咪嗰陣，嗲哋係興奮，媽咪係有少少眼濕濕，因為佢向來都唔會太講自己感受，見到佢眼濕濕好似終於做到一張成績表，可以令父母放心，上次自己嘅行程咁密都係值得。」

《大叔的愛 》去年大受歡迎，有傳將原班人馬拍攝新劇，Anson Lo回答得十分保守：「上年好開心，因為大家都鍾意睇我做戲，呢個對於演員Anson Lo嚟講係好感動，希望大家可以同我一齊耐心等候。」

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服裝：Marc Jacobs, Giuseppe Zanotti

Makeup：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

Hair：Denny ku @CHIC Private I Salon