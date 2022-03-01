家族榮耀｜楊茜堯角色黑化成終極奸角？　耀祖車禍爆炸竟見死不救

無綫劇集《家族榮耀》播出已迎來第四周，本周劇情十分關鍵。馬耀祖Joe（黃浩然飾）出獄後雖未能馬上回復馬氏集團CEO 身份，但仍著力擴展馬氏集團事業版圖。傾談生意期間，Joe 意外揭露馬展鴻Marco（張智霖飾）才是害他入獄的「真兇」，同時發現太太甄芯Sammie（楊茜堯飾）與自己結婚前、曾於酒吧熱吻Marco 並被拍下照片，發現自己遭好兄弟及太太出賣的Joe 情緒大暴走，除與Marco 斷絕關係兼逼令對方辭退馬氏職務，更因發現小三Mandy（劉悅飾）與女兒Jojo 已死向Sammie 提出離婚：「我同你之間已經再冇信任，冇可能再喺埋一齊」；隨即質問Sammie 與Marco 關係，Sammie 則以爛借口試圖矇混過去，愈講愈激動、Joe 最後哭住咆哮謂：「甄芯，我同你緣盡於此！」，就在此時二人遇上交通意外並發生爆炸，最終只有甄芯逃出。

兩人鬧大交。

對於楊茜堯日漸露出狐狸尾巴，網民看得咬牙切齒並留言：「估唔到咁毒。」她更因而被封「毒婦」；而在劇中不是坐牢便是領便當提早離場的Joe，則獲得網民無限同情：「真係可惜得半套劇」、「佢又冇陰濕害番Marco，其實真係唔差」 、「佢真係慘，堂弟出賣入獄，娶咗個毒婦，仲英年早逝」。網民還大讚黃浩然與張智霖鬧翻、以及向楊茜堯攤牌場口均演繹得很好：「同兄弟攤牌演繹得不錯」、「嘩！嬲到爆嗰一幕，啲戲超正喎」。

黃浩然個角色已領便當。

至於因劇中女主角太搶而一直遭到忽視的馬家三兄弟，今集終於搶回焦點。劇情講述在大哥耀宗（郭政鴻飾）及弟弟Thomas（羅子溢飾）雖與Joe 在工作上有利益衝突兼意見不合，但當Joe 邀約品茶希望三兄弟能遵從父訓團結一心時，大哥與Thomas 還是受到感動；短短一場戲，三子表情的起承轉合全做得很好，郭政鴻及羅子溢由先是防備、到懷緬過去、到慚愧、到決定要兄弟同心，每個階段眼神及微表情均有變化，黃浩然則全程眼神滿是關愛，看得網民亦忍不住感嘆：「其實大哥同Thomas 都唔係衰人」、「三兄弟都唔係衰人，係普通人，有優點有缺點」。

究竟佢係咪衰人？

為了演好這場兄弟同心戲，郭政鴻、羅子溢及黃浩然事前做足溝通及準備功夫，郭政鴻之前受訪時謂：「始終阿爸講過兄弟同心、其利斷金，我哋三個對嗰場好有心機，拍之前嗰晚喺群組係咁討論，再同導演諗應該點演，出嚟效果我都好鍾意！」黃浩然補充謂：「我哋大家一齊傾，每個人應該點擺位，每個位應該點接。」張智霖則透露馬家三兄弟戲內戲外均兄弟同心，並大讚眾人專業：「我有睇住佢哋點樣去設計呢場戲，佢哋唔係話拍完冇你份就走埋一邊，好多時大家都會一齊睇，一齊畀意見或者去欣賞對方，呢樣好重要！」

楊茜堯角色已黑化。

今晚與明晚兩集劇情更是精彩，Joe 最終因交通意外被困車箱遭炸死，死裏逃的Sammie 得悉老公身亡後雖第一時間哭至死去活來，但原來她原本可以救出Joe，但卻因私心放棄念頭，Sammie 的Big Boss 真身正式曝光。隨著劇情發展，Sammie 以往如何用手段嫁入馬家、及爭贏CEO 職位真相，將陸續展現於觀眾眼前；之後Sammie 及因二五仔身份曝光遭到削權的Marco，更會行動升級，分別以各自方法擺明車馬與馬家大玩「捉棋」爭權遊戲，令劇情愈趨緊湊。