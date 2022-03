曾有「港大女神」之稱、現年24歲的TVB新聞部小花袁思行之前於社交平台宣布離巢,早前她回TVB派「散水餅」,她亦在IG上載了多張靚相,見到穿着粉紅色行政人員look的袁思行跟天氣先生Freddy鬼馬「合照」,跟平時專業的形象非常不同!她亦有提詞機影相,上面寫着「係袁思行同大家睇天氣」,相信令她勾起不少以前工作的回憶。她又留言寫道︰「We may not be having good weather every day but let's always remain hopeful.(我們或許不會常有好天氣,但我們要一起保持希望。)#byeFreddy #天氣先生」。網民雖然表示會掛住她,但也祝福她有好的發展。

