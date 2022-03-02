逝者代言人｜法醫親述西貢沉屍案解剖過程　認屍關鍵竟係隱形眼鏡

香港發生過多宗轟動一時的恐怖命案，繼「名模白骨案」及「教授殺妻木箱藏屍案」，在J2台播出的節目《666永: 逝者代言人》在最新一集邀請到香港病理學系臨床首席執業講師馬宣立法醫，解構1983年發生的「西貢沉屍懸案」在未有DNA科技的情況下，如何辨認受害人身份及找出破案的關鍵。



「西貢沉屍懸案」發生在1983年2月，當時23歲的受害人梁美莉失蹤，同年3月一具女屍被五名業餘潛水愛好者在西貢吊鐘洲對開海床發現。死者屍體被藏於麻包袋內，並被兩磚石屎纏繫沉屍海底。梁美莉被發現時全身赤裸，屍體屈曲及被尼龍繩綑綁。當時負責案件的馬宣立法醫在節目中表示這宗案件留下極深印象，並解釋要把握時間解剖浸水屍體的原因。

即時決定發現屍體當晚進行解剖，原因是屍體已經浸在水中好一段時間，擔心屍體會很快腐化。由於人死後的腸臟會有大量細菌，同時在水中的氧氣不足，雖然發酵程度會拖慢，當屍體被撈到陸地，在溫度迅速升高就會加快體內細菌發酵，若不在當晚解剖的話，遺體就會發脹，甚至變黑。

馬醫生透露在解剖前，必須記錄屍體特徵及明顯傷痕來幫助辨認受害人的身份。在檢查完外在部位後，就會下刀解剖檢查內臟，隨後就會是開頭蓋看看腦部，最後就是看是否有需要去留下任何標本或拿什麼作進一步化驗。

樣貌指紋尋身份？

兇手將死者的衣物脫掉，企圖毀屍滅跡，那麼有什麼方法去尋找死者的身份？馬醫生指當年香港還未有DNA鑒證的情況下，只能靠指紋，可惜屍體浸在水中已經有好一段時間，皮會一直脫落，繼而被沖走。由於遺體被放在麻包袋中，檢查屍體時，雙手的表皮雖然脫掉，但幸運地在袋中找到一整隻手的皮，從而套取到指紋。不過因手皮的狀態猶如像手套一樣，需要指紋專家將手套進手皮中來打指紋。

隱形眼鏡竟然係核實死者身份及破案關鍵？

雖然指紋在核實身份方面有很大幫助，不過今次令馬醫生留下深刻印象，是因為死者離世時眼鏡一直緊閉，竟然在眼鏡裡找到隱形眼鏡，才成為關鍵。馬醫生解釋，當年流行硬式隱形眼鏡，有別於現時的隱形眼鏡不同，硬式隱形眼鏡需要特別訂造，而每副隱形眼鏡都會有獨一無二專屬編號，這樣就能核實到死者身份。