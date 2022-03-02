何超鳳細女考入美國杜克大學法律系　學霸早擁另一名校文學士學位

何倩珩（Gillian、左）比姐姐何鍶珩（Beatrice）生活更為低調，圖為去年Gillian回港時，與姐姐出海慶生。(ig圖片）

已故賭王何鴻燊家族龐大，二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女何鍶珩（Beatrice）以及細女何倩珩（Gillian）向來低調。何鍶珩早年在美國名牌大學普林斯頓(Princeton University)，主修英文，畢業後再讀市場學碩士，十分上進。何鍶珩日前發文祝賀妹妹，文中提到因為妹妹即將成為一名律師而感到十分驕傲，而她更提到妹妹將入讀有「南方哈佛」之稱嘅杜克大學（Duke University）。

何倩珩獲杜克大學法學院錄取，果然係學霸。(ig圖片）

細妹何倩珩之前在哥倫比亞大學修讀文科學士。而杜克大學法學院（Duke Law School）是杜克大學10所研究生院之一，以強調領導力、道德、學術研究告職業發展而聞名，其法律課程因專注於為行業及社會服務而為人稱道。Duke Law是美國最難申請的法學院之一，錄取率低達13.2%。而入讀杜克大學法學碩士要求申請人必須持有同專業的第一學位——包括JD、 LLB和同等學位。另外，約95%嘅學生喺杜克大學法學院畢業後能馬上就業，中位年薪約16萬美元。

何倩珩向有學霸之稱，事關她中學時因為GCSE成績出眾而獲發獎學金，而在哥倫比亞大學時，連續三年入Dean's list，獲學院嘉許其傑出學術成績，足見她並沒有因富三代的身份而玩玩下。