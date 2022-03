本港第五波疫情嚴峻,多名藝人先後染疫,C AllStar成員陳健安(On仔)於上月17日在社交平台發布確診消息,連日來居家隔離並不時更新自己的康復情況。直到前日,即是On仔確診後的第15日,他表示已大致上好返,而快速測試結果亦呈陰性。



康復後的On仔立即重拾做運動的節奏。(IG/ @on_callstar)

康復後的On仔立即重拾做運動的節奏,昨日(2日),他在IG上載跑步及曬肌照片寫着:「Prepare for the new chapter. Running, Home Gym Chest+Abs day almost 1 hour。練身練心,be strong!(準備新篇章,跑步、家中操肌一小時)」。On仔在鏡前自拍大曬結實腹肌,看到他精神奕奕的樣子,粉絲們立即放心並留言送祝福:「見到你冇事就好」、「肌肉返嚟啦!」

