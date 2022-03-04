港台電視31獨家直播北京冬殘奧　三大主持人坐鎮觀眾實有嘢學

新冠肺炎變種病毒Omicron殺入香港，令本地爆發第五波疫情，香港電台（RTHK）最近亦有為抗疫出力，不但將港台電視32定位為「防疫資訊台」，並增設兩大節目《抗疫快訊》和《防疫速遞》，亦在原有節目中加插更多抗疫資訊，每日每小時提供最新確診個案、檢疫安排，以及強制檢測最新安排等訊息，陪住市民對抗病毒。

香港電台陪市民打抗疫戰 港台電視32變「防疫資訊台」推兩大節目

除了最新最準確的資訊，對抗新冠病毒還要樂觀的心情，積極提倡體育共融精神的RTHK，今日（4/3）便會在港台電視31晚上8點獨家直播「北京2022年冬殘奧會」開幕禮，更在明天起每日提供不多於5小時賽事直播，緊貼直擊國家隊運動員的比賽項目，讓觀眾感受他們的拼搏精神，至於3月13日亦會直播閉幕禮。

香港電台是冬奧大會指定電視台。（RTHK）

「北京2022年冬殘奧會」節目及賽事的主持陣容亦非常強勁，除了每晚6點半至7點主持焦點賽事重溫的《體壇無極限》林定勤和資深體育評述員丘雨勤，還有擁有40年體育節目評述經驗、連續十屆參與奧運會評述的「體育字典」徐家樂，令觀眾一邊睇賽事一邊學到嘢。另外，節目及賽事亦附手語即時傳譯，方便聽障人士收看。

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