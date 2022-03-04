陳志雲指出TVB捧紅藝人不足之處︰耗時間喺協調內部各方角力上

「MIRROR效應」成功帶動ViuTV的業績，根據電訊盈科（PCCW）早前公布去年業績的數據中，他們點名指ViuTV憑「MIRROR效應」成功扭轉虧蝕局面，不但廣告收入大增達到6.15億元，ViuTV及相關業務收益更狂賺8億，在逆市中比起上年增幅10倍。前TVB高層陳志雲早前於YouTube上載短評影片，分析上述的現象，指出ViuTV的成功之道跟內部的製作和藝員管理結構有關。



MIRROR代言的廣告一個接一個。（網上圖片）

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陳志雲表示在2021年的第3季，首50大的廣告客戶中，有13個都起用MIRROR成員做推廣或拍廣告，而且通通都是知名品牌。陳志雲大讚ViuTV在推廣藝人方面做得非常出色，他指出雖然花姐（黃慧君）以往並不是負責這個範疇的工作，但她的表現比起在這個行業工作多年的老前輩有過之而無不及，他強調花姐的策略是將MIRROR的成員逐個逐個推上高峰，而非只集中在某一、兩個成員身上，「反而係會善用比較上到位嘅藝人，增加其他藝人嘅曝光同埋賺錢機會。」

最近，ViuTV就加調了資源到剛剛出道的女子組合COLLAR身上，陳志雲不禁說︰「真係唔能夠唔佩服佢哋嘅辦事效率！」在《全民造星IV》決賽完結後3個星期組成女團再加推出了首支派台歌。而他表示COLLAR一出道就得到廣告商的追捧，而這些廣告客戶也是不容易起用新人的品牌。

COLLAR一出道就引起關注。（IG@collar.weare）

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講完ViuTV，陳志雲就再講到無綫（TVB）以前在打造藝人方面也是走同一條路，即是非常着意旗下藝員獨家為TVB服務的這個條件，特別是由TVB直接管理的藝員，即是所謂的「親生仔女」。但他覺得近年ViuTV在這方面做得比TVB更有效，而他指出問題可能在於管理藝員和節目製作的結構上，即是ViuTV管理藝員的人可以直接參與節目製作，「可以話得事，善用創意節目將邊一啲旗下藝員，配合節目製作而推向高峰，相反喺TVB，管理藝員嘅部門喺製作方面，可以話係冇太大嘅話語權，甚至可以講做係冇乜say。假設製作部有自己對藝員某一啲想法，唔願意配合嘅話，即使你藝員部想將某一啲藝員力捧，都只會係力不從心，而且仲可能係花耗咗一啲時間同精力喺協調內部各方不同嘅角力上面𠻹。」

陳志雲指TVB管理藝員部門在製作方面可以說是「冇乜say」。（YouTube影片截圖@志雲頻道 stephenchannel）

陳志雲又指以往香港打造出來的明星都有一定的光環，這跟TVB以往的強勢和下的苦功有關，「不過時移世易，呢啲光環已經褪咗色，希望今日嘅TVB能夠喺呢方面繼續發力，亦都希望TVB繼續爭氣，為香港奪回呢個優勢出多一分力。」