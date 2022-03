MC張天賦唱歌實力無庸置疑,上年推出的五首作品深受樂迷歡迎,播放率更穩佔多個音樂串流平台的第一位。昨日(2日),MC在社交平台帶來好消息,宣布歌曲《反對無效》MV的觀看次數突破一千萬,他隨即公開答謝各位的支持:「My first 10m. Thank you everyone!(第一個一千萬,多謝大家)」。



MC張天賦唱歌實力無庸置疑,上年推出的五首作品深受樂迷歡迎。(IG/ @mcheung1201)

除了個人歌曲外,MC在正式出道前已不時翻唱其他歌手的作品,包括盧廣仲《刻在我心底的名字》、陳健安《時光邊緣的人》、關楚耀《飢餓遊戲》以及許靖韻《謝謝對不起》等等,多首Cover均獲得過百萬點撃,當中有一首翻唱歌的觀看次數更比原唱高出13倍。

《反對無效》MV觀看次數突破一千萬,他隨即公開答謝各位的支持。(IG/ @mcheung1201)

它就是由李治廷主唱的《尼古拉》,《尼古拉》官方MV於2013年推出至今九年,觀看次數為96,691次。MC翻唱歌曲之餘亦特意拍下MV,影片推出一年觀看次數達132萬,足足高出原唱13倍,認真厲害。不少網民表示因為MC而認識《尼古拉》:「本身唔識呢首歌,MC唱到首歌係自己嘅一樣」、「因為MC而認識呢首歌!」

