黎姿難忘零下十幾度拍《金枝慾孽》　邊撥扇邊捱凍：還要喝冰水

黎姿（Gigi）自2008年結婚兼息影後轉戰商界，專心打理美容事業，雖然已經淡出幕前，但她亦有不時在社交平台分享近況。日前Gigi上載了一段短片，分享育兒心得，更坦言懷念過往的演藝時光：「有時候看電影電視劇的時候，我就會想像那場戲如果我來演的話，我會怎麼來去扮演這個角色，其實我蠻懷念以前演過的戲，我演戲的時候整個過程是蠻開心、蠻好玩的。」



黎姿懷念過往的演藝時光。（影片截圖）

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Gigi直言拍戲的確幾辛苦，很多時候要在冬天穿薄衫，在夏天穿厚衫，但亦有不少難忘回憶：「我記得拍《金枝慾孽》的時候在北京拍攝，零下十多度，我們結冰了。因為那一場戲是說夏天的時候，妃子都穿薄薄的，我記得我跟佘詩曼是拿着那個扇子，就是『啊，好熱，好熱呀』，其實那個時候在心裏一直『好冷啊好冷啊』，但是也NG了，拍不到。我跟佘詩曼講話那個白色的口氣出來，鏡頭出來就不行，導演呢，要求我們每一個演員開機前要喝一口冰水進身體裏面，讓身體全部裏面都是冰冰的，然後講話就沒有白色的口氣出來了。我們已經很冷，還是要喝冰水，拿着那個扇子『啊，好熱，好熱呀』，那真的『好冷啊好冷啊』，但是我覺得真的很開心的。」

Gigi回憶當年拍攝《金枝慾孽》時的難忘事。（影片截圖）

在零下十幾度的環境下拍攝夏天戲，演員要在正式開拍前飲冰水，以防NG。（影片截圖）

黎姿與佘詩曼曾是TVB當家花旦，兩人曾合作拍攝劇集《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》及《火舞黃沙》，當中2004年劇集《金枝慾孽》尤其經典，黎姿在劇中飾演玉瑩小主，而佘詩曼就飾演爾淳小主。兩人憑劇中的精彩演出獲提名角逐視后，最後由黎姿勝出，當年曾傳出二人為爭獎而鬧不和，不過阿佘曾在內地節目《魯豫有約一日行》中解釋：「可能同在一個公司，同一年競爭同一個獎，那當然會有這些感覺。就算我跟你沒有，報章報道全部都會寫我跟你競爭、你跟她競爭。」事實上兩人多年來仍保持好朋友關係，去年她們更難得重聚，並上載合照，勾起不少劇迷的回憶！

難得重聚！（IG@gigilai_official）

重溫兩人更多合體畫面：