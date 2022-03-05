MIRROR三子直播吸2.5萬觀眾　Ian初錄音標冷汗Alton出歌勁興奮

ViuTV連續四個星期五請來MIRROR成員於Facebook直播與粉絲聊天，今晚（4日）就輪到陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）和陳瑞輝（Frankie），三子吸引二萬五千名觀眾收看。疫情期間，很多工作被迫暫停，Frankie一邊吃着提子一邊說，最近多了時間下廚亦重新培養良好習慣：「烚菜、蒸嘢食、執屋，培養返少少好嘅習慣。」



今晚就輪到Ian、Alton和Frankie直播與粉絲聊天。（影片截圖）

Alton與AK昨日（3日）推出合唱歌《Rebound》，三子的話題當然離不開新歌。Ian和Frankie大讚MV精彩好看，Ian說：「好豐富，好多嘢睇，最鍾意兩部車。」Alton認同但無奈表示現階段只停留在單戀狀態，適逢Ian上月亦推出歌曲《留一天與你喘息》，Alton大讚歌曲豐富以及恭喜對方獲得好成績。

Alton與AK推出合唱歌《Rebound》。

Ian透露用了20小時拍攝《留一天與你喘息》MV，亦是眾多首單曲中，拍攝時間最長的一次：「因為有5、6個唔同地點，本來預兩日拍，最後6個地點一日拍晒。MV之後要工作再開劇，三日冇瞓，自己歌拍MV最長時間一次。唔計MIRROR MV，因為要用30至40個鐘。」兩位隨即問Frankie想不想出Solo，Frankie坦言有想過，而粉絲亦十分關心這個問題：「由出道到而家，收到不下千幾次問呢個問題，但而家投資喺拍劇進修先，有時間再睇下出歌點。但暫時都係諗演唱會，出Solo就後話，搞掂演唱會先。」

Frankie一邊吃着提子一邊開Live。（影片截圖）

Alton興奮重提第一次出歌心情，表示既開心又帶點不安：「第一次出，唔知有咩要做，有少少不安。但冇咩壓力，因為首歌好自己、係做自己嘅事，冇諗反應，出咗一日托賴反應唔錯。」Ian表示出歌要有強大心臟，Alton追問他出歌有否曾感到不安，Ian坦言沒有特別太大壓力與不安，只是入錄音室的心情開始轉變：「初初錄音時，手心同全身會標冷汗，會諗『好驚聽日要錄歌』。到《正式開始》之後開始放鬆啲。」不過Frankie則說出道三年，到目前仍害怕入錄音室：「會好緊張，好似小學生去旅行咁瞓唔着。」

Ian透露用了20小時拍攝《留一天與你喘息》MV，亦是眾多首單曲中，拍攝時間最長的一次。（IG圖片）

直播尾聲，三子不停玩濾鏡，換上多個半裸大隻男作為背景，場面非常搞笑。而Ian亦帶了愛犬雞脾入鏡，他說近來少了帶雞脾出街，雞脾經常以哀怨眼神看着他。三子最後亦祝願各位身體健康，以及提醒大家要多喝水。