現年30歲的陳凱琳(Grace)形象百變,今日(5日)她就搞搞新意思換了新髮型,由中間分界剪成齊陰頭。Grace更上載多年來留有齊陰的照片寫着:「My Fringe through the years, i love ‘em all, but which is your favorite?(不同時候的瀏海,我都喜歡,你最喜歡哪一個?)」



陳凱琳換了新髮型,由中間分界剪成齊陰頭。(IG/ @ghlchan)

Grace曬出多張童年照,包括1993年的幼稚園校服相、1996年坐纜車的照片等等,小時候的她留着齊陰,加上一對大眼睛,樣子非常標誌可愛。30歲的Grace剪回齊陰後減齡不少,網民大讚她無論什麼時候同樣可愛:「真係好得意呀!」、「全部都好靚呀」。

點撃睇小時候的Grace:

