現年41歲的美國名媛Kim Kardashian憑真人騷《Keeping Up With The Kardashians》而爆紅,除了成為不少高級品牌的寵兒,更開設個人美妝及內衣品牌。日前Kim乘搭私人飛機現身巴黎出席時裝周,昨日亮相Balenciaga的時裝騷時,以一身黃色「膠紙裝」成為焦點。

Kim Kardashian穿上黑色貼身Jumpsuit及尖頭高跟鞋現身,然後造型師們就使用印有Balenciaga標誌的黃色膠紙將Kim的整個身體包裹著,連高跟鞋及手袋都以膠紙緊緊包著。這個造型將Kim玲瓏浮凸的身形表露無遺,亦獲得時裝界讚賞,不過有大部分網民卻表示「Fashion嘅嘢識條鐵」,更反問如何Kim人有三急要去廁所怎麼辦。

點擊下圖看更多Kim的性感靚相: