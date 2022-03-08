「御用律師」楊瑞麟入行多年從不主動爭取角色：敲門我真係做唔出

楊瑞麟在《家族榮耀》中飾演楊茜堯父親，雖然戲份不多，但他坦言已過足戲癮。87年加入TVB嘅佢，曾主持《歡樂今宵》、《香港早晨》以及《 都市閒情》主持，本為金牌司儀的他，由於信仰關係而拒絕在《都市閒情》中的風水環節中出鏡，結果被停職，之後更要當閒角還騷。楊瑞麟其後轉往劇組，但大多數的角色是都律師或醫生，日前他接受港台節目《安哥同學會》訪問時，提到當年被定形一事：「前年撞到個導演，佢同我講唔好意思，因為以前搵親我就係做律師，佢話『唔搵你都唔知可以搵邊個』」

楊瑞麟2019年離巢後至今年以《家族榮耀》及存倉劇《鐵拳英雄》與觀眾見面。

楊瑞麟表示直到遇上百樂李添勝拎他演《巾幗梟雄之諜血長天》，才得以打開戲路:「聽講個角色本身唔係搵我，不過都正常，因為所有監製都係搵我演律師或醫生，點會搵我做大佬？我係臨時拉馬去演劉天，我一邊化妝人一邊解釋比我知，曾經話過『如果我要惡人，隨便搵邊個邊個演都得』佢話演戲其實就生活』，呢句說話比我好大感受，人只可以活一生，但唔同角色比到我唔同體驗，我係覺得好精彩。」楊瑞麟在2016年入組《愛·回家之八時入席》飾演時天信（時生）一角，令不少觀眾留下深刻印象。

楊瑞麟感謝李添勝找他演出《巾幗3》。

節目中，楊瑞麟提到自己入行多年，但一直都不善於打交道、亦唔會主動去爭取角色，所以離巢後能獲邀參與《家族榮耀》確係十分鼓舞。「如果要我為某人企出嚟做一啲嘢，而對對方有幫助，我係絕對義不容辭，但如果純粹係為自己有好處或利益而去搵人幫忙，除非對方已經係我朋友，但如果我唔識對方，所以去敲門我做唔出 你話我面皮薄或者咩都好。」