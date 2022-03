飛虎3壯志英雄｜河國榮避疫做「兼職農夫」：為了將來可自給自足

TVB劇《飛虎3壯志英雄》中河國榮飾演反派角色,經營地下錢莊的老闆羅智勇。近年他較多於時間於電視熒光幕上出現,他表示因為導演覺得由他做反派會有新鮮感,說:「除了在《飛虎3》中飾演地下錢莊的老闆外, 之前還拍了另一部還未播出的劇集,是做一名心狠手辣的科學家。同時上年亦拍攝了一部院線電影,也是做政治部的反派角色。」



河國榮真係好型。(《飛虎3壯志英雄》截圖)

做壞人的同時,也為他帶來新體驗,他透露為了融入劇本當中,他會一個走到荒山野嶺坐低,拿着劇本思考一個問題,說:「演壞人角色是一個很有趣的挑戰。很多人都以為壞人會『有樣睇』,其實是沒有的。何謂壞人?為何會壞? A 壞人同 B壞人又有什麼分別?」他也說,最開心是見到電視上出現愈來愈多的外國人臉孔,說:「出現,例如第一次拍劇的何慈茵,因為這樣就證明了香港 及廣東話仍然吸引到外國人。我和她有幾場對手戲,最後還要被她殺死! 亅

河國榮同陳瀅。(《飛虎3壯志英雄》截圖)

近年疫情流行,以致不少食物供應鏈中斷,所以他也開始了自己種菜的「兼職農夫」計劃。他說: 「由於自己是在農場長大的,在還是小朋友時, 爸爸已特别在家裏劃出半畝地,給我和兩個妹妹耕種,曾經種過青豆及青瓜, 然後帶到市場售賣。 不過那已經是很多年前了,自己早已忘記耕種的經驗,所以現在要重新學習。幸好我在網上看到美國有一位女農夫, 有三十多年耕種經驗的,她是用簡單的方法去種植有機蔬菜, 而且不需要佔用很多地方 , 我覺得她的方法很適合應用於市區,包括香港在內!」

河國榮開始了自己種菜的「兼職農夫」計劃。

他自言做「兼職農夫」並不代表河國榮要放棄做演員,說:「我仍然很熱愛演戲及唱歌! 耕種只是為了將來可自給自足,不用擔心糧食短缺的問題。雖然我不知道今次種菜會否成功,不過自己的人生格言一向都是會否成功,不過自己的人生格言一向都是dare to dream (敢於夢想敢於夢想) 。我經常對。我經常對人說,你不嘗試就永遠不知道會否成功呢(人說,你不嘗試就永遠不知道會否成功呢(failure is guaranteed when you don't try) 。」