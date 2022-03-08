飛虎3壯志英雄｜河國榮避疫做「兼職農夫」：為了將來可自給自足

TVB劇《飛虎3壯志英雄》中河國榮飾演反派角色，經營地下錢莊的老闆羅智勇。近年他較多於時間於電視熒光幕上出現，他表示因為導演覺得由他做反派會有新鮮感，說：「除了在《飛虎3》中飾演地下錢莊的老闆外， 之前還拍了另一部還未播出的劇集，是做一名心狠手辣的科學家。同時上年亦拍攝了一部院線電影，也是做政治部的反派角色。」



河國榮真係好型。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

做壞人的同時，也為他帶來新體驗，他透露為了融入劇本當中，他會一個走到荒山野嶺坐低，拿着劇本思考一個問題，說：「演壞人角色是一個很有趣的挑戰。很多人都以為壞人會『有樣睇』，其實是沒有的。何謂壞人？為何會壞？ A 壞人同 B壞人又有什麼分別？」他也說，最開心是見到電視上出現愈來愈多的外國人臉孔，說：「出現，例如第一次拍劇的何慈茵，因為這樣就證明了香港 及廣東話仍然吸引到外國人。我和她有幾場對手戲，最後還要被她殺死！ 亅

河國榮同陳瀅。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

近年疫情流行，以致不少食物供應鏈中斷，所以他也開始了自己種菜的「兼職農夫」計劃。他說： 「由於自己是在農場長大的，在還是小朋友時， 爸爸已特别在家裏劃出半畝地，給我和兩個妹妹耕種，曾經種過青豆及青瓜， 然後帶到市場售賣。 不過那已經是很多年前了，自己早已忘記耕種的經驗，所以現在要重新學習。幸好我在網上看到美國有一位女農夫， 有三十多年耕種經驗的，她是用簡單的方法去種植有機蔬菜， 而且不需要佔用很多地方 , 我覺得她的方法很適合應用於市區，包括香港在內！」

河國榮開始了自己種菜的「兼職農夫」計劃。

他自言做「兼職農夫」並不代表河國榮要放棄做演員，說：「我仍然很熱愛演戲及唱歌！ 耕種只是為了將來可自給自足，不用擔心糧食短缺的問題。雖然我不知道今次種菜會否成功，不過自己的人生格言一向都是會否成功，不過自己的人生格言一向都是dare to dream (敢於夢想敢於夢想) 。我經常對。我經常對人說，你不嘗試就永遠不知道會否成功呢（人說，你不嘗試就永遠不知道會否成功呢（failure is guaranteed when you don't try) 。」