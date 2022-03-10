內地劇《機智女法醫》接《家族榮耀》　古代女醫官查案有驚喜?

第5波疫情嚴峻，由於有不少藝人以及幕後工作人員確診，無綫早前宣告將大部分劇組停工。停工除咗日燒二百萬元之外，無劇播先係最大問題，為解燃眉之急，無綫本安排《食腦喪B》緊接《家族榮耀》檔期，但近日疑似變陣，改播內地劇《機智女法醫》（原名《御賜小仵作》）。

有傳《機智女法醫》將接檔《家族榮耀》。

改編自清閑ㄚ頭小說《仵作娘子》，講述少女楚楚(蘇曉彤飾)為實現夢想前往長安參加仵作考試，遇上掌管三法司(刑部、都察院、大理寺)嘅安郡王蕭瑾瑜(王子奇飾)，一個驗屍技藝高超明察秋毫、一個斷案如神氣度非凡，偕同大理寺卿景翊、武將世家出身嘅女俠冷月，伴隨著權力鬥爭、身世之謎，四個智商在線嘅年輕人攜手偵破一樁樁懸案。

古代版《法證先鋒》。

《機智女法醫》去年在內地上架時，由於演員都唔算出名，所以曾被指「全員18線」，但劇集開播後，豆瓣評分竟高達8.3，僅次於大熱劇集《山河令》嘅8.6分。能夠成功逆轉，有網友分析最主要原因係因為小說作耆清閑ㄚ乃編劇之一，所以喺改動時更能掌握對仵作行業嘅考究，而劇中主角辦案時都有理有據，情節環環相扣。而女主角喺驗屍過程中，畫面會加入插畫解說，令觀眾較易明白；喺查出死因後，男女主角又會依據死因、凶器等等證據案件重演，說服性較強。之不過，有指無綫會將36集嘅《機智》剪輯成20集，到時香港觀眾睇到黑人問號的話，大家不仿去騰訊嘅YouTube頻度搵返原裝嚟睇。