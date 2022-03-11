楊愛瑾嫁永安太子爺榮升富貴人妻　豪宅搞Party慶祝囡囡3歲生日

前Cookies成員楊愛瑾（Miki）在2016年與永安集團太子郭永淳結婚後，先後誕下一仔一女，三年抱兩，幸福滿瀉。而Miki婚後亦淡出幕前，專心照顧家庭，早前是囡囡Emma的3歲生日，雖然在疫情之下無法出外遊玩或邀請親友大肆慶祝，Miki都花盡心思為寶貝女準備生日會。Miki在IG Post出生日Party的照片，相中所見她們是在屋企慶祝，Miki以巨型「3」字氣球及不少掛飾佈置客廳，還準備了《魔雪奇緣》主題的生日蛋糕，而Emma就穿上粉藍色裙仔，似足Elsa，十分可愛！



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Miki在單飛後全面向電影圈發展，2007年她被爆與郭永淳拍拖，生活亦愈見富貴，有指期間她以三萬月租住西半山千呎豪宅，但當時她堅稱全靠努力工作。不過郭永淳前妻伍智恆就曾發聲明指控Miki是破壞其婚姻的第三者，令她患上厭食症，經歷逾十次大手術後，雖然她救回一命但就暴瘦成紙片人，她心痛前夫在她病重時離開，令她非常痛苦，而Miki亦因而背負「狐狸精」的惡名長達8年，直至2015年郭永淳親自澄清有關指控。

2016年Miki與拍拖多年的郭永淳結婚。（IG@mikiyeung）

成為富貴人妻的Miki不時周遊列國，享受生活。（IG@mikiyeung）

2016年Miki與拍拖多年的郭永淳結婚，兩人在意大利拍攝婚紗照，成為富貴人妻的她不時周遊列國，享受生活。婚後一年Miki順利誕下大仔Luken，2019年再誕下囡囡Emma，成功湊成一個「好」字，已經淡出幕前的Miki不時在社交平台分享溫馨合照，據知他們一家住在貝沙灣豪宅，屋企設計簡約，以白色及灰色為主，客廳擺放了一張L型梳化，再鋪上地氈，塑造溫馨舒適的氛圍，而整片的落地玻璃窗就令室內光線更充足，每逢仔女生日，Miki就精心佈置屋企為一對仔女慶祝，而老公郭永淳更會在情人節親自下廚炮製大餐，非常幸福！

Miki屋企設計簡約，客廳擺放了一張L型梳化，再鋪上地氈，塑造溫馨舒適的氛圍。（IG@mikiyeung）