Edan留家抗疫笑言生活十分頹　透露MIRROR已為演唱會做準備

MIRROR成員一連4個星期五晚上11時舉行《MIRROR FB Live From Home》，今晚有(11日）Edan(呂爵安）、Jeremy (李駿傑）以及Tiger(邱傲然)。由於Tiger已經有兩年冇做直播，所以連Edan都表示十分難得，仲叫大家要錄下來。

Edan在直播中，除咗力sell Jeremy 新歌《半》之外，又幫手sell Tiger自家品牌。（影片截圖)

直播中，Edan為sell好兄弟新歌，提議Jeremy改名做half，之後又開始將自己嘅歌曲改成英文名，例如將《人表人才》改成one cousinta man talent，搞到連tiger都忍唔住問Edan邊間大學畢業。提到新歌《半》，Jeremy透露準備了4個多月時間，所以十分緊張。Edan表示原來歌曲原先係叫《i can't breathe》，但他認為太不相關，故提議改名，最後由魯生出手改成《半》。

直播尾聲，Tiger表示虎媽生日將至，大家齊齊唱生日歌祝賀。

Edan與Tiger表示由於疫情關係，所以有份參與的劇集均受到影響。Edan表示自從拍攝《季前賽》後，有感3分射球進步不少，不過當問到Ian(陳卓賢)同姜濤球是否球技了得了，Edan先係冷笑，並轉身望向身後的花姐背景：「呢個問題嚟講呢，大家都好波，我廢時亂講嘢，總之大家都好波。」Edan更透露本身二月時會推出新歌，但由於疫情關係未能拍攝MV，所以只能延遲，他希望三月尾可以推出。在家抗疫期間，Edan除咗打機，亦有追看韓劇《少年法庭》以及實境節目《單身即地獄》。Edan表示或者係因為太鍾意工作，所以有感自己最近十分頹，每日中午起身後又再午睡。

Edan笑言自己呢排生活十分頹，希望可以快啲開工。

Edan又提到早前被花姐公開追他交功課一事。「要我每日都篇報紙佢聽，訓練我咬字，佢本身每日零晨一點截止，我遲咗。」Edan又指由於每篇文章要讀近兩分鐘，以為花姐會收完功課就算，但對方竟然逐句聽完再作出矯正。「我有啲受寵若驚，不過係好sweet，佢認真去對待呢件事。」整個直播最令鏡粉興奮應該係Edan提到早前與成員為演唱會，他表示第一次透過zoom與成員見面，感覺十分搞笑。 「我哋傾一傾演唱會，大家有咩想做，都係好初步。好似好快，咁又一年，上年6場諗返好近，原來都就快一年。」