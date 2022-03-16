J2推節目《CP訓練營》被指似《雙層公寓》　C君澄清︰完全唔係！

「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online）於2022年3月14至17日舉行。無綫（TVB）以大量新劇集和綜藝節目參展，當中主打年輕觀眾路線的J2台，也即將推出8個新的綜藝節目。J2收視一向沒有翡翠台的高，J2台創意總監C君（鄭詩君）接受《香港01》訪問時直言︰「我哋又唔係要孭住幾多十點（收視），我哋咪可以有好多嘅空間去試。」



其中一個節目是由森美和周錫漢主持的《呢首歌係我特別為你而寫嘅》，收集觀眾的故事成為新歌的創作元素。創意總監C君說︰「音樂節目一直都好想做，咁啱有團隊創作咗個揉合音樂創作同人物故事嘅節目我覺得好有heart，而我之前嘅歌詞好似就形容緊呢個節目咁，所以有個咁嘅名嘅構思。」（資料圖片）

J2在FLIMART參展的節目是籌備中，C君明言「全部節目都係所有幕後參與」， 這也是他個人的工作習慣，他強調︰「冇嘢係可以一個人諗得晒。」一次過推出8個新節目，C君表示︰「我答唔到點為之大搞點為之細搞，總之就唔係唔搞。淨係希望做好節目，冇特別諗突唔突圍。FILMART嘅節目都喺籌備階段，而且都係認為有趣嘅ideas，希望真正製作出嚟係好睇。」

《意外步出》由Inez主持。（IG@inez_leong）

8個節目中，有人指《CP訓練營》撞橋《雙層公寓》（Terrace House）等節目，但C君表示「完全唔係」，《CP訓練營》並不是「Dating Show」，團隊向他「sell橋」時，他覺得幾有趣。根據TVB的節目簡介描述，《CP訓練營》是「螢幕情侶訓練營」，簡介寫道︰「以大學Ocamp形式，安排年輕單身男女演員入住大屋相處一室，為他們進行屏幕情侶的戀愛和演藝訓練。透過幾位異性拍檔的約會和排戲，看看他們會否日久生情。最後選出來的一對最佳屏幕情侶將會合作出演劇集。」又寫道︰「俊男美女朝夕相對，漸生情愫，多角關係隨時比劇本更精彩。」

另外，《貧窮限制想像》是由方紹聰（奶仔）主持，節目組將與奶仔一齊體驗各種難以想像的奢華生活，聽上去好似幾吸引，但也有離地之嫌，Ｃ君表示︰「所以咪點解搵奶仔！奶仔佢當然唔係一個富翁，所以佢會見到呢啲嘢嘅時間，佢會覺得原來有人係咁生活！」讓觀眾看得更加投入。另一個節目《意外步出》，原來並非一個野外求生節目，而是面對意外時如何應對，包括城市及家居的意外，更找了洪太梁諾妍（Inez）做主持，C君說︰「搵Inez係因為佢運動好叻、人又好聰明好親和。」但他明言節目仍在初步構思，希望她可以擔當主持。

點擊下圖看8個節目和簡介︰

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講到J2台收視低的問題，C君就看到另一面的好處，「我覺得佢同時間又畀多啲空間你可以做多啲唔同嘅節目，我唔需要serve緊好多好mass（嘅觀眾）」，可以「有好大嘅嘗試空間」。J2的路線主打年輕觀眾層，C君避談會否跟ViuTV相似，只說現時也是嘗試的階段，「所以我成日都覺得試吓先啦大家，慢慢做吓先，我成日都係希望啲節目係好睇，同時間我哋又唔係好大嘅包袱，我哋又唔係要孭住幾多十點，我哋咪可以有好多嘅空間去試。」他又指自己好似一個看更一樣，看住不同團隊，不希望介入太多創作，「咁如果全部我諗我要介入，咁咪冇咗佢哋團隊嘅特色？我係唔會咁。」講到跟ViuTV的比較，他直言︰「做任何嘢大家都比較㗎啦！最緊要係自己點諗，我哋首先做好自己嘅節目先啦！我都希望係咁，以往都冇呢個角色做呢個看更，我而家咪做看更囉！」他又說︰「最好係去到有一日看更都唔使就正啦！咁就證明治安好好啦！」

《醉後冇事》由袁鎮業夥拍鄭詠謙、朱樂洺、黃潤成主持。（IG@kelvinyuenyip）

不過，現時J2台的黃金時段，有時會重播舊節目，的確是一大弊病，C君回應這個問題時明言︰「陸陸續續啦！慢慢啦！我成日強調，大家都問，我都係強調嗰樣嘢係慢慢嚟啦！答唔到太多嘢，慢慢做，希望大家睇到。」

點擊下圖看TVB在FILMART推出的其他綜藝節目︰

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還有ViuTV出現在FILMART已播出或未播出的節目︰

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