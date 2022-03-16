愛回家︱Bonnie蔥頭接吻激嬲粉絲　監製劇透「安Bon」隨時復合

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》中，金城安（周嘉洛飾）和Bonnie（林凱恩飾）絕對是最受歡迎CP之一，早前劇組安排「安Bon」分手，令網民大感不捨。昨晚（14日）是白色情人節，劇情講到安仔難以接受與Bonnie分手的事實，不停致電身邊人大吐苦水。為了讓安仔徹底死心，Bonnie決定與蔥頭（丘梓謙飾）假扮情侶，並叫朱凌凌（吳偉豪飾）拍下他們親熱的畫面。Bonnie與蔥頭原本打算借位接吻，沒想到突然有老鼠出現，令二人真的接吻，安仔死心並向Bonnie送上祝福。



昨晚是白色情人節，Bonnie與蔥頭接吻令「安Bon」粉絲大感不滿。（影片截圖）

不過劇集播出後，一眾「安Bon」粉絲非常傷心，並在社交平台發文表達不滿：「大家都知我哋好有耐性咁等咗一個月，俾咗超過一個月機會嘅時間編劇去收拾自己製造嘅殘局。但係去到今時今日，不可原諒！尤其係許世軒編劇，你冇嘢吖嘛？幾年來冇寫過一集好嘅安Bon主線都唔係問題，唔想寫咪好似以前咁一直唔寫，但唔係而家咁樣亂咁搵嘢嚟寫！」

對於網民的不滿，監製林建祥回覆《香港01》時表示開心：「好事好開心，大家睇得投入，緣份就係咁，集集都Happy Ending咩？好多謝佢哋支持，會繼續寫落去令大家緊張。佢哋（安Bon）要經歷過先會珍惜對方，亦都唔排除會分開。」

不過劇集播出後，一眾「安Bon」粉絲非常傷心，並在社交平台發文表達不滿。（IG截圖）

至於周嘉洛就有以下說話想同「安Bon」粉絲講：「金城安好傷心，因為佢以為Bonnie已經移情別戀。但作為觀眾，我覺得佢哋只係分別成長緊。生命中往往有好多唔如意嘅事情，但塞翁失馬焉知非福，有時有啲嘢，唔試唔會知結果，就好似佢地嘅開始一樣。我會拭目以待故事之後嘅發展。」

對於網民的不滿，監製林建祥回覆《香港01》時表示開心。（資料圖片）

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