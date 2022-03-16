王君馨離巢一度傳過檔ViuTV　轉戰內地參加跳舞選秀節目組女團

現年35歲的王君馨（Grace）在去年12月宣布正式離巢，結束與TVB 14年的賓主關係。有指是因為Grace不滿在新劇《超能使者》的宣傳片及海報中慘變「路人」，加上與公司談續約時感到被冷待而決定離巢，不少觀眾都替她感不值，認為Grace欠缺上位的機會，紛紛留言祝福她離巢後會有更好發展。當時一度有傳聞指Grace將過檔ViuTV，但原來她現時身處內地參加一個跳舞選秀節目，似乎已經決心向唱跳歌手之路進發！



王君馨（Grace）在去年12月宣布正式離巢，結束與TVB 14年的賓主關係。（IG@gwgurlie86）

Grace參加的《了不起的舞社》是一個形式創新的舞蹈選秀節目。（微博圖片）

近年各類舞蹈綜藝節目大受歡迎，包括《這！就是街舞》、《新舞林大會》、《舞蹈風暴》等，而Grace參加的《了不起的舞社》就是一個形式創新的舞蹈選秀節目，節目由蘇有朋主持，王霏霏、李永欽、贊多等擔任舞團領隊，主打女子齊舞，雖然未正式公布參賽者名單，但網上有不少節目錄製花絮流出，而Grace亦有上載與內地人氣組合GNZ48成員唐莉佳一起跳舞的短片，片中兩人合作非常合拍，即使年齡相差近十歲，但狀態Fit爆的Grace依然活力十足！

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Grace憑劇集《城寨英雄》中花曼一角而大受歡迎。（電視截圖）

在2007年參選港姐奪得亞軍後入行的Grace曾參演不少劇集，2016年她憑着劇集《城寨英雄》中花曼一角在《萬千星輝頒獎典禮》上獲得「最受歡迎電視女角色」獎，演技備受肯定，在早前播出的《鐵拳英雄》中，Grace頻頻大展身手，動作乾脆利落，表現大受讚賞。其實自幼習舞的Grace舞技出色，早在2008年就曾作為香港代表之一，參加大型節目《舞動奇跡II》，並與拍檔俞灝明奪得總冠軍，絕對是名副其實的舞后！

Grace在2008年以香港代表身份參加大型節目《舞動奇跡II》，胡定欣、胡杏兒、伍詠薇都是參賽者。（視覺中國）

Grace與拍檔俞灝明奪得總冠軍。（視覺中國）

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2020年Grace以獨立歌手G.Racie的身份推出首支單曲《Casada》，不但成為「903專業推介」亞軍歌，更在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》上獲得華語金曲獎，之後她再推出歌曲《尖叫》，同樣好評如潮。Grace曾發文坦言選擇做獨立歌手並不容易，但就認為比做演員有更大的發揮空間，去年她亦曾為TVB跳舞真人騷節目《盛．舞者》擔任星級導師。雖然Grace在TVB始終未能上到一線，但如今開啟了北上之路的她，今次再參加跳舞節目，不少粉絲都非常期待她在內地發展愈來愈好！

2020年Grace以獨立歌手G.Racie的身份推出首支單曲《Casada》。（影片截圖）

王君馨2007年港姐出身宣布離巢 同屆黃智雯發展最好衝擊視后