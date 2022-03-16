楊潮凱童年常被唾棄　自覺虧欠父母：爸爸覺得有嘢做就得

楊潮凱同老婆由拍拖到結婚至今20年，他表示在美國做交流生時曾有考慮過偷食鬼妹，但最後寧願後悔冇做，好過後悔做咗。

入行13年嘅楊潮凱，最近執導嘅《喜歡妳是妳》獲得第29屆澳洲Mardi Gras Film Festival觀眾票選最佳劇情片，更獲得澳洲駐港澳領事館發文祝賀。他在TVB節目《人夫放假約出去滾》中提到轉型做導演的契機，認為「機遇係要自己創造」。

楊潮凱笑言求婚絕對是人生中做過最猛料的事。

節目中，楊潮凱表示自己小時候的成績總是遭媽媽唾棄，因為哥哥同姐姐成績都非常好，先後入大學，他更以「廢物」形容自己。「第一次會考得10分，第2次考就厲害喇，11分！」楊潮凱表示由中六開始發奮，每日放學就去自修室一直到晚上10點，一年半後終於順利考入香港城市大學修讀創意媒體。本身來冇打算入娛樂圈嘅佢，喺大學三年級時去到美國做交流生時，改變了想法，所以返香港後，報讀了第23期藝員訓練班。楊潮凱透露媽媽多年來會剪下有關他的報導，認為這是證明他所付出的努力，更是給父母一個交代。他哽咽憶述媽媽不時會問：「今年有無提名？你個角色幾好㗎，幾得人鍾意㗎，好多人都話好㗎？」他表示父母從沒有要求他求出任何成績，爸爸更認為「最緊要有嘢做就得」。

楊潮凱屋企冇請工人姐姐，他解釋係因為想投放更多時間在女兒身上。

節目中，楊潮凱亦分享了同初戀情人兼現任老婆嘅求婚經過，他表示當時因為《那些年，我們一起追的女孩》關係，所以選擇了在台灣求婚：「我買咗一個盒仔，入面有四個錦囊，叫佢每四小時打開一個，而我同另外兩個兄弟飛咗台灣。我喺台灣接咗佢之後，一齊去玩天燈，我去嘅時間穿得好隨意，然後我扮肚痛去廁所，換咗件紅色禮服，台慶一樣，然後我蹲喺天燈後面，天燈一升起時我就拎住花同佢求婚。」楊潮凱表示整個求婚過程都有拍攝下來，但從未有分享過，事關朋友set機時調了一個比較低象素，而另一位朋友又唔太識拍攝，搞到兩條片難以剪輯在一起，算是一個小小的遺憾。