網民辦前夫最愛十大靚女選舉　COLLOR等女神竟一度不敵呢位阿姐

近日 (15/3) 有網民在女團COLLAR的粉絲群組「前夫反擊關注組」舉辦了《前夫最愛十大靚女選舉》，由群組成員提名候選人，入圍候選名單總共有30人。當中包括有COLLAR的8名成員阿Day（許軼）、Ivy So（蘇雅琳）、Candy（王家晴）、Marf（邱彥筒）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Gao（沈貞巧）、SumLing（李芯駖），還有天后鄭秀文 (Sammi)、鄧麗欣 (Stephy)、沈殷怡 (Shirley）以及「Dee姐」Isabella（陳海寧）等，就連ViuTV經理人花姐（黃慧君）亦都有份成為候選人之一。名單中絕大部份候選人為ViuTV藝人或與ViuTV常合作的藝人，並沒有TVB藝人。

花姐都曾經青春無敵過。(IG圖片)

而舉行選舉的網友會在30名候選人中選10位成為「前夫最愛十大靚女」，只要網民於候選人的照片中按「心心」，每人投票次數不限，限時一日，投票活動於昨日（16/3）中午截止。投票結果由COLLAR成員包辦頭3位，冠、亞、季軍分別係Day、Ivy So同Candy，第4至10名的靚女就有沈殷怡、鄧麗欣、芯駖、「試當真」成員Jessica（陳苡臻）、Yoyo、「索膠」Hillary、《940920》女主角吳海昕。

COLLAR（IG@collar.weare）

另外，花姐就獲得「民間前夫or前妻最喜愛獎」特別獎，大會表示這個獎是特地為花姐而設，感謝她炮製了如此多歡樂給大家。花姐起初更是以1800多票成為今次選舉的票后，曾一度力壓三甲女神。而「前夫最愛最有魅力大獎」得主是咖喱（黃雅慧），大會表示：「得獎條件係冇加入女團，冇同任何公司簽約，同最受前夫歡迎。」還有一個「黑肉靚女獎」，就由吳家忻（Kayan9896）同陳凱詠 (Jace) 雙雙奪得，大會表示：「邊個話黑就係工人姐姐？黑不知幾正🖤有質素嘅人先識得欣賞！」

點擊睇晒30位女神：