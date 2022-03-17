Bella Hadid登《VOGUE》封面公開患外貌焦慮　承認14歲隆鼻感後悔

現年25歲的美國超模Bella Hadid曾公開剖白受精神健康困擾，更指被傳陣容讓自己患上外貌焦慮。最近登上《VOGUE》封面時，Bella公開承認自己於14歲時隆鼻，並因而感到非常後悔，不過就強調自己沒有在臉上打過填充物注射。

Bella登上雜誌封面，坦白自己曾於14歲隆鼻。（IG/@bellahadid）

Bella跟家姐Gigi生於名流Hadid家族，自細就已經成為傳媒的焦點。就此，Bella直言知道外界都指自己的星光閣並沒有Gigi般外向有趣，更直言自己是「她（Gigi）身邊的醜妹妹」。加上在讀書時期換上萊姆病（Lyme disease）和厭食症，讓Bella長期意志消沉。

提到多年來被指整容的傳聞，Bella承認14歲曾經隆鼻：「我希望保持著我遺傳自爸爸的鼻子，我應該讓它成長。由於年少時包包面的照片在網上流傳，所以有很多人都認為我現在有在臉上動工。我肯定大家都不會跟13歲時的樣貌一樣，對嗎？」她續指外界認為她的輪廓或眼睛上揚，其實是用了Face Tape這個古老的方法。

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對於Bella患上外貌焦慮，有不少網民都將矛頭同樣是超模的母親Yolanda。由於Yolanda經常拿Gigi跟自己比較，這樣會對Bella造成極大傷害。加上在青春期就開始跟隨極端不健康的瘦身餐單，有不少網民推測14歲去隆鼻很可能是母親的主意。看到Bella在訪問中坦白，網民都一致讚賞，更認為Bella在時裝舞台上的表現比家姐Gigi更好，希望她能擺脫這些困擾。