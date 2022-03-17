家族榮耀︱詳細分析三大爆紅原因　「女人戲」似足宮鬥情節夠肉緊

寰亞和優酷出品，楊茜堯、張智霖、李彩華和羅子溢等主演的劇集《家族榮耀》正於無綫（TVB）翡翠台熱播，雖然劇集早在網上平台優酷和myTV SUPER播出，不少觀眾更搶先在2月9日觀看第30集大結局，但仍然無損它在翡翠台播出時的人氣，而其成績更是非常彪炳，第四周電視直播平均收視足有25.6點，相當於每集平均有166萬名觀眾收看，非常犀利！《家族榮耀》勁吸香港觀眾收視，除了是因為劇集雲集好戲之人，當中更包括2012年以來唯一一位全民直選的TVB「視后」楊茜堯，亦因為劇集擁有三大爆紅因素。

楊茜堯、李彩華、張智霖和羅子溢等主演的劇集《家族榮耀》正於無綫（TVB）翡翠台熱播，收視更是非常理想。（海報）

似《宮心計》系列咁陰險

《家族榮耀》主要講述香港名門馬氏家族中的內部鬥爭，眾人為奪取家族財產和地位各懷鬼胎，當中以「大少奶」熊黛林（飾葉彩薇）、「二少奶」楊茜堯（飾甄芯）和「三少奶」李彩華（飾賈洛儀）的妯娌之爭最受注目，而她們的爭鬥亦似足TVB宮鬥劇《金枝慾孽》、《宮心計》系列的陰險毒辣後宮佳麗「女人戲」，她們時而因為有共同目標而聯手打擊敵人，時而因為個人利益而調轉槍頭，教觀眾睇得肉緊，想知道她們的下一步棋怎樣走，而以往的宮鬥劇和今次《家族榮耀》的分別，只是時代背景由古時帝皇家的深宮之中，變成今時今日的億萬豪門大宅，套路大同小異，難怪觀眾會追住睇。

《宮心計》中的楊茜堯與《家族榮耀》的她一樣咁奸。（劇照）

似《Penthhouse》系列咁癲喪

馬氏家族成員在《家族榮耀》中不但為利益明爭暗鬥，更因此而大動殺機，就算是有血緣關係的手足、相愛多年的枕邊人都冇情講，例如楊茜堯便因為深知「二少爺」黃浩然（飾馬耀祖）打算與她離婚，令其一無所有，所以兩人發生車禍時，楊茜堯便見死不救，任由丈夫葬身火海！及後，楊茜堯更大開殺戒，先後害死「老爺」于洋（飾馬世宏）和殺害「表舅老爺」艾威，亦搞到熊黛林變得瘋瘋癲癲，面容極度扭曲，十分癲喪！韓劇《The Penthhouse上流戰爭》和《家族榮耀》一樣狗血程度極高，嚴基俊飾演的朱丹泰次次出場都令觀眾一邊感到心寒，一邊好奇他下一步有幾離譜！

點擊下圖回顧楊茜堯黑化一刻：

+ 10

家族榮耀｜熊黛林發癲超多潛力圖 網民：呢個角色好有娛樂性

+ 59

似《溏心風暴》系列咁浮誇

《家族榮耀》落足本拍攝，劇中的富豪生活令不少觀眾感到嚮往，住億萬「馬家」豪宅，有家傭24小時聽候差遣，穿得身光頸靚件件名牌，令大多數人羨慕不已，而李彩華為扮得更似一位名門媳婦，不惜出動私伙大量靚衫、手袋，觀眾亦因此睇到「嘩嘩」聲！而且豪門爭產向來都有收視保證，講起豪華，好似過往TVB豪門恩仇劇《溏心風暴》系列、《珠光寶氣》亦與《家族榮耀》一樣唔單止派頭十足，而且亦有口碑收視，其中《珠光寶氣》斥資兩億港元拍攝，幕幕靚景，金銀珠寶多到嚇親你！不少觀眾睇豪門劇，正正便是為了這些富貴到浮誇的畫面，難怪《家族榮耀》咁多人追！

家族榮耀｜盤點劇中名錶 張智霖一隻百達翡麗隨時夠畀首期

+ 6

家族榮耀｜馬氏巨宅佔地逾2萬呎 十房連私人泳池月租只須5萬人仔