沈慧琳邀請蘇樺偉及蘇媽合作：運動員是香港的寶物

沈慧林邀請蘇樺偉及「蘇媽」蘇韓小貞合作 推動運動產業化

「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林（William）邀請前殘奧金牌得主「神奇小子」蘇樺偉（偉仔）及「蘇媽」蘇韓小貞合作推出陀飛輪腕表。日前，他們到訪萬希泉總部，除了洽談合作事宜及交流腕表的設計概念外，亦欣賞了古董木雕及音樂盒收藏。

沈慧琳對蘇樺偉相當欣賞，特別是面對逆境的積極態度，希望他的故事可以鼓勵到現身處逆境的港人。

William表示去年贊助了《媽媽的神奇小子》電影慈善首映，看電影後深受感動，除了勵志外，當中的母子情更令作為人父的他感受特別深，故專誠邀請他們合作，藉著腕表歌頌親子情及宣揚正能量。他說：「父母對子女的愛及付出是不求回報的。雖然父母無法改變子女的先天不足，但卻會全力鼓勵及支持孩子，助他們發揮所長。」該電影更代表香港角逐第94屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，以及香港電影金像獎多個獎項。偉仔及蘇媽表示感謝公眾支持，他們希望透過電影，能令更多人關注殘疾運動員的待遇及發展問題。

沈慧琳邀請了蘇媽及偉仔到總公司參觀。

於電影中，提到政府給予傷殘運動員的津貼不足，導致運動員要一度放棄運動生涯，打工維生。William坦言有感香港對運動員支援不足，故一直身體力行推動「運動產業化」。他說：「運動員把青春都花在鍛練上，於國際比賽中為香港爭光，但他們於退役後發展不順暢。運動員是香港的寶物，我希望透過陀飛輪產品，把他們驕人的故事記載，同時帶來經濟及社會效益，締造雙贏局面。」

蘇樺偉及蘇媽對沈慧琳的收藏相當感興趣。

沈慧琳今次同蘇樺偉合作，更希望帶出正面信息，藉此勉勵正面對逆境的香港人，他說:「我想喺呢個時候鼓勵到大家逆境自強，好似蘇樺偉，先天一開始好辛苦，但佢都可以創造一次又一次嘅傳奇，係世上攞一次又一次嘅冠軍，呢種蘇樺偉精神，希望令大家身心都保持正能量，只要堅毅不屈，一定可以喺逆境自強，戰勝逆境。」