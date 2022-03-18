章志文離巢TVB移居加拿大　不捨《流行都市》拍檔：好似一家人！

在無綫（TVB）效力22年的章志文日前宣布離巢，今年7月將舉家到加拿大生活。他接受《香港01》訪問時指今次嚴格來說不算移民，因為早在他讀書時已經移民當地，在加拿大十年再回流香港工作並加入TVB：「嗰時自己一個，今次就帶埋太太同個仔返過去。」



在無綫效力22年的章志文日前宣布離巢，今年7月將舉家到加拿大生活。（IG/ @alubee）

章志文決定返回加拿大生活，目的是希望仔仔能見識世界：「第時佢返嚟香港都冇所謂，但畀個機會佢去第個地方讀書，學好啲英文。」數年前，章志文已打算到當地視察環境、學校以至工作機會，可惜遇上疫情打亂計劃：「疫情冇好轉過就一直冇機會返去，適逢TVB都滿約，就同太太傾，決定7月就返去，3月15號係最後一日喺TVB。」

章志文於TVB工作22年，主持《流行都市》多年。（IG：@alubee）

《流行都市》的主持安德尊、劉彩玉、宋芝齡、林淑敏、姚嘉妮日前為志文驚喜餞行，令他不禁哽咽兼流下男兒淚。重提主持節目的點滴，志文坦言最不捨得一眾拍檔：「大家好似一家人，唔會收埋唔會有心病。大王（安德尊）個人嘮嘮嘈嘈，成日好似好煩，但佢好細心、好為人着想，唔會干預你諗法但會畀好多意見。同廚藝專家都好夾，尤其係三姐，好尊重佢，拍攝時有講有笑，畀啲位佢窒我，有火花搞下笑。」

章志文與《流行都市》台前幕後感情深厚。（IG：@alubee）

談到在加拿大的工作計劃，志文說暫未有安排：「以前喺多倫多都係做電台、電視，嗰邊市場而家係點，我都未知，等Settle好再搵舊朋友睇睇工作安排，可能試網上平台都唔定。」要離開生活了22年的香港，志文坦承不捨得家人、親戚、朋友和同事，至於會否回來，他說會持開放態度：「要睇阿仔讀書同我工作情況。」