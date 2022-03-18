Coffee林芊妤囝囝被踩「唔得意」　正面反擊：Unfollow我啦

Coffee林芊妤身兼瑜伽導師、百萬YouTuber，亦是個好老婆好媽媽，不時在社交平台分享同3歲囝囝翟德彥（伯伯）生活點滴。翟伯伯面圓圓舉動搞笑，自出世起已深受網友喜愛，但近日有網友私訊Coffee踩伯伯唔可愛，惹得Coffee爆seed霸氣回應：「Unfollow我啦。」

Coffee林芊妤身兼瑜伽導師、百萬YouTuber，亦是個好老婆好媽媽，不時在社交平台分享同3歲囝囝翟德彥（伯伯）生活點滴。（IG：@coffee89921）

在翟伯伯2歲時Coffee已關閉其個人17萬追蹤的社交網，但繼續不時在個人IG分享母子日常。Coffee近日在限時動態貼出一名網友的私訊留言，內容相當不客氣：「其實真係唔覺得你個仔得意，你成日自戀你個仔，可唔可以唔好再放上網。其實你啲行為好Cheap不過我無聊先會撳你啲嘢睇吓，但開始好頂唔順喇。」

Coffee林芊妤被批「要學做媽媽」 正面反擊：俾少少同理心啦大佬

Coffee林芊妤早已習慣面對流言負評。（IG：@coffee89921）

經過這幾年的歷練Coffee早已練成金剛不壞之身，冷靜回應：「其實我真係冇強迫你睇我嘅嘢，同埋我真係覺得我個仔好得意，我真係好鍾意我個仔，所以我嘅IG都充滿着佢嘅足跡，我從來都冇要求人鍾意佢，呢個係我嘅IG，我鍾意擺咩就擺咩，呢個世界有咁多人有咁多唔同嘅意見，我都要聽，咁我咪好唔得閒？同埋你覺得我Cheap嘅話，你仲Follow我你咪仲Cheap？乖啦，Unfollow我啦。我其實都唔係好想要你呢種Follower，Bye...」

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