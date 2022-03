現年28歲的何依婷(Regina)早前在社交平台透露入院割除良性瘤,為免好友擔心所以未有事前告知。出院休養一星期,Regina今日(18日)在IG報平安寫着:「在家休息了一個多星期,Feel so much better now(現在感覺好多了)。謝謝大家的問候和祝福,我會照顧好自己,之後好好努力工作」。看到Regina的帖文,粉絲們立即鬆一口氣紛紛留言:「保重身體!」、「祝你早日康復!」



何依婷秘密入院割良性瘤 已出院在家休養:抱歉沒有事前告知

出院休養一星期,Regina在IG報平安。(IG/ @reginahyt)

她提到以後會學習好好照顧自己,亦請各位放心。(IG/ @reginahyt)

