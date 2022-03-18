郭富城身體力行做「抗疫天王」　捐逾30,000件應援物品為基層送暖

第五波疫情持續爆發，香港正面對抗疫以來最難打的一仗！在疫症來襲這兩年多期間，郭富城為抗疫不遺餘力，先後舉行慈善演唱會籌款，捐贈物資以及拍片為前線醫護人員打氣等。而在這個艱難時刻，「抗疫天王」城城再次為慈善動起來，其「郭富城國際關愛慈善基金」響應新世界發展創立的「Share for Good愛互送」物資捐贈配對平台，率先捐贈20,000件口罩、5,000個檢測包、5,000支搓手液及平板電腦等應援物資，透過平台與34間非牟利機構進行配對，有效地送到有需要的受助者手上，身體力行支援受影響基層！城城於「Share for Good」網站表示：「疫症無情，人間有情，希望極速集合各方能量，為基層社群舒憂解困，同心戰勝疫情。」

郭富城在個人社交平台呼籲各界熱心人士踴躍捐輸。（Instagram/@aaronkwokxx）

城城今次不單止積極參與「Share for good」愛互送行動，而且更在個人社交平台發放愛的呼喚，呼籲各界熱心人士踴躍捐輸，實行以生命影響生命：「我和『郭富城國際關愛慈善基金』核心團隊很樂意率先響應支持，第一階段捐助超過共30,000件應援物品，但這只是一個開始，希望透過各界熱心人的推動，大家聆聽到這個呼籲，可以身體力行支持這個『Share for Good愛互送』行動，為基層受助者高效送上支援，解決燃眉之急 …… 工作要講求效率，但行善更應刻不容緩，我期待大家響應這個『愛互送』行動，並朝著可持續發展的項目去同行，體現施比受更有福的快樂。」

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