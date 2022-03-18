Patrick Sir囝囝出意外滿身血縫6針　關宛珊：前所未有嘅喊聲

十一個月大BB要縫針，作為父母聽到喊聲絕對心痛不已。Patrick Sir林溥來與關宛珊結婚6年，囝囝Preemo近日在家中意外受傷，就令二人相當心碎。

Patrick Sir林溥來與關宛珊結婚6年，囝囝Preemo下個月就一歲了。（IG：@patrick_sir_on_air）

關宛珊長文透露，15號傍晚bb在廳發生意外：「Preemo戴好頭盔喺木地板爬，爬爬下突然跣手仆親下巴落地，喊到收唔到聲，傷口好似唔深但顎起少少頭又好似好深，老公唔喺屋企返緊工，唯有我要保持冷靜自己幫BB仔止血，老公返到嚟，睇到傷口好大話肯定要聯針，嗰一刻當我聽到Preemo要聯針嘅時候，已經喊咗岀嚟，因為咁細個BB做手術實掙扎得犀利，醫生通常建議全身麻醉……」

關宛珊回想起囝囝Preemo在醫院的喊聲，感到心碎。（IG：@patrick_sir_on_air）

幸好Preemo最終只需局部麻醉，但父母未能陪同入去診症：「我哋同Preemo講『一陣入去忍住痛，啪啪兩下就岀返嚟㗎喇，唔使驚㗎～』老公放低得11個月大嘅Preemo喺治療室床上就要離開，4個姑娘撳住BB仔嘅頭、手、腳，用塊布遮實BB仔個樣，喺外面我哋聽到嘅係佢前所未有嘅喊聲，係好驚多過痛嘅大喊聲，真係好心痛！但係喊喊吓冇咗聲嗰吓係仲驚！喊吓停吓，心亂到不停踱步。突然姑娘叫『爸爸入一入嚟』，真係嚇到命都冇！原來只係睇睇聯好嘅傷口。姑娘們同醫生都話Preemo算好乖好配合，聯咗6針都唔算掙扎得好勁，係唔鍾意俾人撳實佢個頭啫。」

點撃下圖睇Patrick Sir囝囝受傷圖及所住豪宅：