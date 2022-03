袁偉豪張寶兒婚後,不時公開打情罵佻。(IG:@_bowiecheung)

因為張寶兒娘家身家豐厚,袁偉豪婚後就被標籤為億萬駙馬,搬進4千萬豪宅築愛巢,近日袁偉豪更自爆稱另一半為「闊」太?

Ben曾直認人生第一桶金就係娶咗張寶兒做老婆。(YouTube影片截圖)

袁偉豪在IG貼出自與太太對話截圖,他寫上「come down and have lunch la wide」將wife打錯為wide引發笑料。他留言自辯:「每一次跟袁太私信的時候,由於手機屏幕顯示的鍵盤太細,加上D和F兩個字母是在鍵盤上的相連位置,再加上本人的手指公有點過大,時常將其中一隻字打錯,把wife打成wide,由妻子、太太的意思打成,寬闊,廣闊之類等等的意思……相信沒有一位女士喜歡畀人稱呼自己為『闊』的更何況是自己的太太。所以奉勸一句,各位兄弟小心。」胡定欣與陳山聰都留言取笑,張寶兒則踢爆老公是「借加依」。

袁偉豪貼出與太太張寶兒對話,大大聲話老婆「闊」,係要解下畫啦。(IG:@benontheroad)