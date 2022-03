現年37歲的靚媽岑麗香(香香)雖然生了兩個仔仔後已鮮有參與劇集演出,沒有在熒光幕上出現,主力在家中照顧小朋友,不過她亦不時會更新社交網分享生活近況,讓網民和粉絲可以繼續見到她。

日前香香就於IG post了一段短片,影住自己的素顏躺在床上的大頭樣子,並留言表示:「1-filter or 2-no filter😺 Jokes aside, I love playing with filters, but here’s my actual face! PS, I hope you choose 2-no filter」指自己在玩濾鏡前後對比,展示了她有用濾鏡和無用濾鏡的素顏靚樣,並希望大家會揀她無用濾鏡的樣子。由於用了濾鏡的香香驚變了外國女生模樣,但卻變醜了,甚至有些面目全非的感覺,一眾網民都紛紛留言表示:「呢個濾鏡好醜呀」、「出晒事」、「咁似整容失敗既」、「想嚇死人咩」、「無濾鏡靚好多囉」、「真實一面先係最靚」。

點擊睇香香玩濾鏡前後對比: