謝安琪 (Kay) 與老公張繼聰由拍拖到結婚生B至今多年來一直十分恩愛,而Kay亦投其所好,早前就成功考獲電單車牌,可以同老公拍拖駕電單車外出享受二人世界。熱愛健身操肌的張繼聰原來亦感染了老婆,Kay昨日就於IG分享了她健身操肌鍛煉的成果,相中的她穿上運動Bra Top大曬腹肌以及手瓜起腱的爆肌身形。Kay留言表示:「Sorry sorry唔好意思"做gym"做到頭髮亂晒😌Sorry sorry sorry It was 2018…」雖然是舊照,但仍引起粉絲和網民的哄動,大讚她禾桿冚珍珠,健美身材令人驚喜。

點擊睇Kay的爆肌身材以及她的其他靚相:

+ 27