陳貝兒透露《無窮之路2》開拍在即　望可發揚港人肯博肯捱精神

陳貝兒（Janis）去年憑扶貧紀錄節目《無窮之路》而為內地觀眾所熟悉，節目播出後大獲好評，不但被國家廣播電視總局辦公廳評審專家團隊選定為2021年度20部「優秀海外傳播作品」之一，她更獲評為「感動中國2021年度人物」。而Janis亦因而爆紅，連月來輾轉廣州、潮汕、長沙等地工作，早前更接受官媒《人民日報》專訪，大談拍攝《無窮之路》的感受，並透露《無窮之路2》開拍在即：「誠邀大家一起和我再次踏上旅途。多認識、多了解。」



陳貝兒（Janis）早前接受官媒《人民日報》專訪，大談拍攝《無窮之路》的感受。（影片截圖）

Janis在訪問中談及獲評為「感動中國2021年度人物」的感受：「因為我在這三個月的拍攝當中，我是被我們村民們現在生活上的變化，以及我們國家的變化，所首先感動了我，所以我才有那個力量可以感動別人，我是非常感恩的。」Janis表示自己在出發前準備好功課，將拍攝節目視為結交朋友的機會，而在拍攝過程中她亦非常投入，雖然在進入「懸崖村」時需要爬上2556級的鋼梯，過程艱辛，但Janis就自言大受啟發，被村民們堅持不懈的精神所打動。

Janis在進入「懸崖村」時需要爬上2556級的鋼梯，過程艱辛。（影片截圖）

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不過到達最後一站理塘時，Janis因為高山症而一度入院接受治療，她坦言當時很擔心因而拖慢拍攝進度：「我覺得我的身體為什麼這樣的不爭氣，其實我覺得一路走來真的對於我的身體，有時候為了工作真的沒有好好地把它照顧好，有點對不起身體的一個感覺。」Janis指因《無窮之路》令自己及大家多認識了中國的扶貧計劃：「觀眾朋友可以了解到國家的發展之外，也可以多認識我們香港的精神，就只有5個人可以拍出一個大家看得有共鳴感的節目，我覺得是因為我們都秉持着香港人的精神，肯博肯捱，不怕辛苦，能吃苦拼博的這樣。」

Janis因為高山症而一度入院接受治療。（影片截圖）