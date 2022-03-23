許紹雄愛女開埋茶餐廳　許惠菁打造飲食王國：計劃返香港開店

24歲嘅許惠菁（Charmaine），喺爸爸許紹雄支持下，成功喺新加坡打造飲食王國。(ig圖片）

移居新加坡嘅綠葉王許紹雄（Benz雄），於2020年初打本畀愛女許惠菁（Charmaine）開Cafe做生意。而喺上月初，Cafe第二間分店正式開業，當時Charmaine曾經透露有意開設第三間分店，並以特色小食為主。

疫情之下開店，Charmaine話有一定壓力，但為咗唔想令父母以及一班支持者失望，所以會盡做。(ig圖片）

相隔唔夠一個月，第三分店津津茶餐廳原來已經開幕，同第二分店位於新加坡的黃金地段Orchard Road（烏節路），令24歲嘅許惠菁「三年抱兩」，成功打造飲食王國。Charmaine接受《香港01》訪問時，表示其實喺疫情之下創業其實幾冒險，但因為自從開設cafe後，愈來愈掛住香港道地食物同飲品，所以決定搏一博。「過咗嚟住嘅香港人應該都會有差唔多嘅感受，特別係而家因為疫情關係，大家冇咁易返香港，所以就決定做有香港味道嘅嘢食比大家。」Charmaine表示津津日間會係茶餐廳，但到晚上時份會提供手工啤，之後亦會有cocktail等飲品，等打工仔可以輕鬆下。

Charmaine話連出前一丁都特地由香港訂到新加坡，而茶式亦會定期作出改動，免得大家食到悶。(ig圖片）

Charmaine表示茶餐廳開業半個月，雖然有唔少捧場客，但因為人手問題，耽誤咗大家時間，令佢感到十分內疚。另外，由於疫情關係，貨源供應量唔夠穩定。「有陣時會俾啲客鬧，因為去到佢哋嗰度嘅時候啲嘢已經賣晒，但亦都遇到好多客人會體諒我哋。」曾經有報道指許紹雄打本700萬予愛女創業，Charmaine笑言自己數學差，所以唔知爸爸到底投資幾多：「唯有一路問Accountant我爭爹哋媽咪幾多錢，再努力工作。其實除咗要還錢俾爹哋媽咪之外，最重要係唔想令佢哋失望。」Charmaine表示做飲食業最大的滿足感係見到一班熟客：「佢哋返嚟係為咗再食到我同我團隊整嘅嘢，而唔再係只因為我爹哋。」Charmaine原來在開鋪之前，曾在香港商場做pop-up store，她表示等新加坡三間店生意穩定之後，會計劃返香港開店。為咗管理三間店，Charmaine坦誠少咗時間陪屋企人，但亦慶幸忙到無停時，父母、男朋友會主動幫手，外公外婆亦不時去探班，一家人可以如此聚在一起更為難得。