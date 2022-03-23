林盛斌九龍塘豪宅新居內部裝潢曝光　仔女房超大設有4個學習區域

Bob林盛斌早前一家六口搬屋，離開住了三年、被C君形容「大過地球」的九龍塘四層獨立屋，並搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋。當時Bob接受訪問時表示新屋風水好、環境又好。Bob搬進新居後，早前曾於IG分享了一張剛剛整理完的書架照片，並寫道：「終於執好晒個書架，舒服晒！」相中可見他家中採光度極高，就連吳若希亦留言大讚：「新屋好光猛喎！搬得好！」Bob隨即和議：「呢間真係好鬼光」，網民又紛紛留言叫Bob快一點拍house tour！

Bob一家六口原本住在九龍塘四層獨立屋，雖然非常巨型，但光線非常昏暗。（IG@bob_lamshingbun）

昨日 (22/3) Bob 太太Pearl就於IG post了一條短片分享了仔女在新居中的睡房，Pearl還表示仔女睡的兒童床已在舊屋用足4年，今次搬屋亦繼續選用了同一個品牌。她留言表示：「我好重視小朋友嘅床，因為我覺得瞓得好先至會快高長大，一張設計吸引，結實可靠同時靈活多變嘅成長床就更加切合小朋友成長。」片中可見，Bob仔女的睡房空間超大，面積甚至比一般家庭的客飯廳加起來還要大，4個小朋友都睡在同一間睡房內，房內擺放了4張床，但依然十分之闊落，4個小朋友都各自有自己的學習區域，且完全有足夠的活動空間，加上有一排窗透光度極高，房間十分之光猛，感覺既溫馨又舒適。

點擊睇Bob新居中的小朋友睡房：

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點擊睇Bob以前住的大屋內部：