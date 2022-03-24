李佳芯專拍小品劇 《有種好男人》演吳偉豪阿媽有力再登視后

無綫（TVB）早前在「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online）中推出14部籌備中的劇集，除了繼續有不少「食老本」的續集外，包括《法證先鋒5》、《巾幗梟雄之懸崖》、《白色強人2》、《金宵大廈2》、《十八年後的終極告白》、《星空下的仁醫2》、《逆天奇案2》和《刑偵日記2》等等，亦會推出原創小品劇，當中由視帝馬德鐘、視後李佳芯和吳偉豪等主演的《有種好男人》同樣令人期待。

面對各種大製作的劇集，《有種好男人》反而新鮮感十足！

李佳芯今年爆冷憑《愛美麗狂想曲》的王麗美一角奪得「最受歡迎電視女角色」令人意外，她自己亦坦言未曾想過會奪獎！其實當年李佳芯同樣憑貼地小品《BB來了》飾演神經質的新手媽媽唐恬兒（Ellen），演活了新手母親的不安情緒，加上劇集內容貼地寫實而備受好評，該劇收視排名全年第三。李佳芯憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2018》獲得「最佳女主角」。

Ali於《萬千星輝頒獎典禮2018》憑劇集《BB來了》中飾演港女變港媽的「唐恬兒」，獲得「最佳女主角」獎。

Ali再次攞獎惹起爭議，有人替她三年間失去機會感到可惜。（資料圖片）

Ali晚上再次承諾，會做更好的自己。（IG@aliaime）

雖然貴為視后，但由於李佳芯曾因捲政治風波而傳出遭到內地封殺，自此她從不介意接拍本土低成本的小品劇，例如《智能愛人》和《有種好男人》！她同樣亦因禍得福，憑《智能愛人》「阿寶」一角在電視評論人方以文主辦的第六屆《觀眾在民間電視大奬》獲選「民選最佳女主角」，成為民選視后。而新劇《有種好男人》在釋出預告片後，不難發現題材新鮮，輕鬆搞笑，李佳芯更會在劇中飾演有一名17歲兒子的單身母親，難度超高，演技大有突破，相信她有機會有憑此劇登上視后寶座，她亦絕對是難得多次憑小品劇發圍的視后！

新劇令人期待！

+ 4

《有種好男人》講述保鑣界精英陽日正（馬德鐘飾），善長風險管理，是人生勝利組，惟不快童年令他拒絕婚姻，命運讓他遇上遊子澄（李佳芯飾），一個不斷打破他人生規條的機靈女子。二人相戀，卻發現子澄是單親母親，已有一子，惟真愛無敵，縱使超出風險預算依然接受，以為能開花結果。未料子澄隱藏一個天大的秘密，與他昔日一個無聊打賭有關，走去捐精，令日正懷疑子澄是刻意接近，成為戀人並非是緣份安排，而是對方精心佈局，關係面臨破裂，這個命中註定的女子，帶來一段與生俱來的情感。

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