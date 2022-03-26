40歲任家萱首開腔談細7年新歡竟突然淚崩　被男友一碗香菜打動

現年40歲的台灣女團S.H.E成員Selina（任家萱）於6年前宣布與前夫張承中離婚，回復單身多年的她最近終於有新戀情。Selina於本月3日被內地傳媒影到她與一名戴眼鏡的小鮮肉表現親暱手挽手一同進出酒店，她在IG大方發文認愛表示：「我的春天也來了！」這位新男友是是一位姓徐的生意人，現年33歲，與Selina的妹妹任容萱年紀相若，年紀雖然與Selina相差7年，但年齡亦沒有成為兩人的障礙，熱戀中的他們愛得纏綿。其實Selina於去年3月在公開活動上就已大方透露過被一名年紀細7年的年下男力追，當時她害羞稱：「我不知道怎麼開始啊！好久沒遇到這種事了！」

Selina用粉紅色背景發文認愛。（Instagram：@selinanahaha）

Selina近日為她有份主演的電影《頭七》宣傳，為台灣節目《同學來了》擔任嘉賓，大談首度擔演電影女主角的她一度難掩興奮之情，並分享拍攝過程以及生活近況。而當說到現任男友讓她觸動心弦的第一次時，竟突然淚崩錄影廠。

Selina與前夫張承中仍然保持良好關係。（資料圖片）

Selina一出場就讓其他嘉賓忍不住驚呼：「有回春感！另一半到底有什麼過人之處，讓四十一枝花依然能做出少女的蹦跳？」對此Selina這麼說：「這個年紀已經清楚知道自己要什麼，有自信也享受現在的生活，沒有刻意隱瞞，其實自己還很高調，只是你們沒有特別注意！被拍到的是自己最自在的一面！」這時場邊播起S.H.E經典歌《戀人未滿》，頓時全場陷入粉紅泡泡中，主持人阿Ken難掩好奇心：「有沒有唱過這首歌給另一半聽？」Selina甜笑：「現在是『戀人已滿』的狀態！」表示自己還沒唱歌給另一半聽過，但已聽過對方唱歌，並同時爆料：「但他唱的其實沒有很好聽。」

Selina感情終於有着落。（Instagram：@selinanahaha）

被問到男友是靠什麼奪取她的芳心時，Selina就大爆男友為他做了不少感動的事情，她表示過去曾邀對方到家中下廚共進晚餐，她本身愛吃香菜，但當時因為天氣關係很難買到，在她打算放棄時，男友卻捧着一碗香菜出來，讓她又驚又喜，原來男友為了這碗香菜跑勻各大超市，最後是求麵檔老闆娘才買到，在分享過程時，Selina就感觸落淚表示：「這叫做香菜的重量，香菜很輕，可是在我的心裏很有重量。」她的男友因為她要拍攝《頭七》，當時恰巧碰上鬼月，擔心她會感到不安，還特地為她求了護身符讓她帶在身上。