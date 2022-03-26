Tyson Yoshi新歌MV點擊率被質疑造假　林家謙：下次唔好咁重手

人氣獨立歌手Tyson Yoshi早前推新歌《I don't smoke & I don't drink》，短短兩日MV在YouTube上超過10萬人觀看，不過該數據遭到旅遊達人Jerry.C謝利的質疑點擊率造假。對此，Tyson Yoshi昨晚（25日）與前輩張敬軒和林家謙開IG Live時，即就事件作出回應。

Tyson Yoshi性格率直！（IG/@tysonyoshi）

對於新歌MV點擊率被質疑造假，Tyson Yoshi稱：「你就買Views，我唔買Views㗎！呢度萬9幾人，我就係呢個圈嘅嗰把尺，我係唔買Views嘅！（林家謙：咁YouTube做咩扣起你啲Views嘅？）我唔知喎，我叫人問咩有流量限制會Delay，人哋一日十幾二十Views又出度，我呢啲八十幾K，鼻屎數又出唔到喎，搞錯。（林家謙：下次唔好咁重手。）我冇買呀大佬，我買仲會得嗰雞屎咁多？（林家謙：你有首歌成千萬喎。）我得一首咋嘛。（林家謙：我一首都冇喎。）咩呀，你一個月200萬，我有睇。」

Tyson Yoshi被抽水！（影片截圖）

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事源Jerry.C謝利在IG的限時動態上表示：「真心想問點解有啲本地歌手MV一出就單日100萬View，香港都係得七百萬人」未知Jerry.C是否手誤把10萬打成100萬，而該帖文已被刪除。不過他的帖文遭到前無綫電視新聞主播余浩宗截圖，並指出Jerry.C有買粉絲的嫌疑：「朋友分享俾我，呀！旅遊達人，我都真心想問你，點解咁International咁多外國人follow，但YouTube啲Views得1K，唯恐天下不亂就係你呢啲」，隨後余浩宗又表示Jerry.C向網民再次展現什麼是公關災難，因為Jerry.C踩完Tyson Yoshi後，於限時動態再次上載Tyson Yoshi新歌，不過今次他就表示：「Support HK Music」。

Jerry.C 謝利（陳國熙）是為旅遊KOL.（IG/@jerryctravel）

同場加映：Tyson Yoshi英國讀建築設計出身 原來圈中暗藏多位建築男神