文雪兒望美甲店生意返正軌　堅拒炒公司員工：人手係最大財產之一

文雪兒自2000年開始美甲生意，現時旗下只擁有11間美甲店，可謂是「總有一間在左近」，不過因政府收緊防疫措施的關係，旗下的美甲店需要暫停營業而遭到巨大損失。近日政府公布計劃於4月21日起分三階段解除大部份措施。她的生意又出現了一絲曙光。



文雪兒為撫養兩個女兒，離婚後成為女強人。（IG@christynblaabla）

文雪兒接受《香港01》訪問時表示，疫情關係出現累計7位數的損失，其中主要支出在於舖租上，說：「因有個別店舖的租金寬減的關係令損失不至於太嚴重。」而且因為有業主表示不願意續租，所以有可能會搬遷個別店舖，說：「有租金減免，所以暫時都沒有任何店舖撤出，但的確有個別業主表示將不願意同我哋續租，現在還在商討中。」

文雪兒近年復出拍劇，老戲骨演技仍精湛。（《一笑渡凡間》劇照）

有關疫情下的人手安排，她就表示沒有解僱員工，說：「因有個別店舖的租金寬減的關係令損失不至於太嚴重。我哋冇炒到人，我認為人手係公司最大嘅財產之一，有部份同事為我哋服務咗10年以上，佢哋對公司嚟講已經唔單止係伙計。」

她表示，現在安排主要是安排同事到店舖清潔、消毒、整理及安排補貨，以及主動聯絡客人預約服務，同時仔安排了同事在防疫規定下進行有限度的培訓，為同事溫故知新之餘也提升服務水平。文雪兒也說公司有同事專責與同事溝通，為他們提供一切可行的協助。美甲店重開機會大不大？她回答：「開番機會都應該大，不過前景暫時都未能太樂觀，要再視乎開番之後嗰個月嘅情況而定。我哋都好期待全體成員4 月21日回歸崗位繼續為顧客服務。」

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