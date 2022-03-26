飛虎3｜爆炸戲親身上陣搏到盡　張兆輝為救三哥蹈火海賺人熱淚

由「中佬天花板」張兆輝（輝哥）攜手苗僑偉（三哥）、馬德鐘、吳卓羲和黃宗澤主演的時裝警匪劇集《飛虎3壯志英雄》播得如火如荼，該劇將於下周五（1日）迎來大結局，劇情亦隨之轉入直路！除了火花四射的激戰場面令人目不暇給，輝哥和三哥的兄弟情深同樣成為劇集一大看點，屢屢引發觀眾熱話。

張兆輝親身上陣拍打戲

活用科技獲封腦性男

劇中飾演「Don Sir」張偉樺的輝哥，對外剛強不屈、對內無微不至，面對兄弟更是兩肋插刀、重情重義，願為對方蹈火海犯險境，堪稱「真男人典範」！在昨晚（25日）播出的最新一集中，三哥為了追捕大反派王敏德而誤墮圈套，輝哥得悉後隨即前往營救，並臨危不亂活用聲納系統擊破防彈玻璃，展現「腦性男」一面。面對計時炸彈的威脅，輝哥和三哥患難與共、彼此不離不棄，最後馬德鐘趕及救援，三兄弟也在一片爆炸聲中順利逃出生天，不但讓觀眾捏一把冷汗，也被網友大讚戲味十足、手足情絲絲入扣！

輝哥親身上陣拍攝大量驚險場面

從影近四十年的輝哥向來以專業見稱，今次更為了《飛虎3壯志英雄》瞓身演出，不但親身上陣拍攝大量驚險場面，就連爆破鏡頭也拒用替身，事事親力親為；加上輝哥柔韌處理婚姻失敗、好友含冤、兄弟意見不合等戲碼，也令劇迷驚歎他內功深厚、演繹恰到好處，難怪輝哥備受導演和觀眾喜愛。

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