Tiger@MIRROR做主持搞笑幽默　競技啦啦隊成員重提驚險回憶

由MIRROR成員邱傲然（Tiger）、阮小儀、黃奕晨（Dixon）及王頌茵（Kathy仔）主持的ViuTV才藝真人騷《1 Take過》昨晚（29日）首播，在分秒必爭、搵錢至上的香港，卻有人用無數光陰苦練一種技能，目的只是希望觀眾注視自己。節目第一集，就找來競技啦啦隊的成員分享背後動人故事，Tiger和Dixon更親身示範，不少觀眾大讚熱血之餘，亦指Tiger做主持非常生動有趣：「Tiger 好好笑」、「Tiger主持得好好，認真參與精準講個感覺，又爆一兩句金句，出到啲綜藝感。」



Tiger親身學習競技啦啦隊的招式，被舉上半空的他看似淡定卻不禁「嘩」了一聲。（影片截圖）

競技啦啦隊成員阿蛋重提一次驚險回憶：「做啲三層技巧，最高同第二層就嚟跌，當時後面得我一個，寧願自己做地氈墊住佢哋，都唔好俾佢哋跌落地。佢哋上得去，條命就喺你手上，要有責任確保佢哋安全。」女成員經常做出被抬起及拋起等等的高難度動作，她們坦言全靠隊友間的信任：「你知佢好安全咁將你接完，再慢慢放落地，唔會令你受任何傷，信任係慢慢喺練習累積返嚟。」努力不一定會獲得認同，有成員表示曾遭家人反對，他們會擔心受傷、男女身體接觸以至生計等等的問題，幸好啦啦隊成員仍選擇堅持熱愛的事情。

逐格睇Tiger親身學競技啦啦隊招式的情況：

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節目中，Tiger和Dixon更親身學習競技啦啦隊的招式，被舉上半空的Tiger看似淡定卻不禁「嘩」了一聲，成功做出舉手及單腳的動作後，現場隨即傳來歡呼聲，最後他被拋下再安全落地。Tiger鬆一口氣呆在原地數秒，再搞笑描述當時的感受：「其實係有嘢㗎喇，但其實係無嘢㗎。單腳嗰個，你要好信，其實單腳就得，但唔知點解唔得，跌落去嗰下原來真係冇離心力，太快你就落咗嚟。」網民大讚Tiger淡定幽默，而Tiger亦在IG表示：「辛苦各位台前幕後工作人員，真的辛苦了。」