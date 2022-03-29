于洋被陳曼娜爆有艷福暈晒浪　再被薛家燕笑愛揼骨：有所企圖呀？

現年73歲的于洋早在前年9月已經正式約滿TVB，原本在加拿大過上退休生活的他，去年因拍攝劇集《家族榮耀》而專程從加拿大回港，更跟隨劇組到深圳拍攝。早前薛家燕邀請了劇中的馬氏夫婦于洋及陳曼娜（Manna姐）擔任電台節目《開心大派對》嘉賓，于洋笑言由於當時要在深圳接受隔離，所以他就趁隔離期間熟讀劇本：「好彩有兩個禮拜隔離，就幫助咗我溫書，個兩個禮拜就消化晒個劇本。監製徐遇安話『我戥你驚呀！于老頭，我睇過入面好多對白，你快啲去睇呀』，咁就嚇到我咩咁，啱啱好彩有兩個禮拜就隔離喺嗰度，日日夜夜咁睇，可以消化咗佢，如果唔係好大鑊呀，成日會NG。」



薛家燕邀請了劇中的馬氏夫婦于洋及陳曼娜（Manna姐）擔任電台節目《開心大派對》嘉賓。（YouTube影片截圖）

家燕姐表示曾與于洋多次合作，笑言對方「玩玩下」：「佢好多時入場呢，睇下劇本就話得喇，當然啦，好多都係『𦧲𦧲地』啦，同埋講得唔係好清楚啦，冇所謂嘅，根本佢打呢份工都係喺度玩玩下，但今次呢佢個演繹俾好多人讚賞，所以我即刻打電話畀佢，『于大哥，你做得好好喎，啲對白講得好清楚喎』，佢話『係呀，我今次認真去做功課㗎』！」于洋透露有一場在會議室教訓兒子的戲份，當時楊茜堯講道：「于大哥，今晚收唔收得早就靠你喇！」而于洋就笑言：「佢唔知道我咪咗好耐，你知我好勤力㗎啦不嬲，點知一take過，佢都呆咗，當堂個個起身拍手掌，因為幾頁紙㗎嘛嗰度，我自己心中有數，但我就唔出聲，由佢玩我啫！」

于洋在劇中飾演馬家一家之主馬世宏。（劇照）

于洋笑言楊茜堯好玩得，經常講笑。（劇照）

于洋笑言因為太多對白，所以必須要做足準備功夫，他更大讚今次合作的演員都非常符合角色設定，整個拍攝過程好順利。而Manna姐就透露花了不少心思在造型上，無論是服裝，還是髮型都經過精心設計，她更笑言于洋有不少得着：「第一呢個薪酬好高啦，佢話高過TVB好多喎，同埋佢係好有艷福，套戲有老婆、小三、情人，幾個新抱又靚喎，日日拍戲佢都暈暈地呀！」

Manna姐笑言于洋好有艷福，日日都暈晒浪。（劇照）

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Manna姐同于洋都大讚今次拍攝住宿、伙食方面都安排得好好，她更大爆于洋經常四出覓食：「佢拍完戲就去一啲地方食嘢，佢好識食嘢㗎！」家燕姐隨即再爆料：「我聽人講你時時去深圳揼骨㗎嘛」，而于洋就大方直認：「我成日都揼，我老婆知嘅。（係真正揼骨定有所企圖嗰啲呀？）冇所企圖嘅，我係正宗揼骨嘅，我喺加拿大嗰時都成日去揼骨沖涼嘅，屬於保養。」場面搞笑！

愈爆愈多！（YouTube影片截圖）

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