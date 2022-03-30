洪永城當年扮減肥識梁諾妍　第一眼見女兒竟諗︰咁似我！咁大鑊！

J2節目《人夫放假約出去滾》由林盛斌（Bob）主持，他帶同多位一線的男藝人一齊打邊爐一邊傾偈。嘉賓洪永城（Tony）的上集講到他跟黃翠如的友誼，下集就主要講他跟太太梁諾妍（Inez）的愛情故事，講到Tony如何主動認識Inez，其實也是靠社交平台！



Tony講到追Inez的經過，第一次跟她在IG對話的內容非常搞笑。（電視截圖）

Tony講到Inez是他喜歡的類型，運動型女生，又笑容甜美，在共同朋友口中得知Inez的為人也不錯，於是就開始在社交平台上追蹤她。於是Tony就在IG先「say hi」，他說︰「初頭喺度諗，講咩好呢，佢又唔知我係邊個，會唔會可能佢連洪永城係邊個都唔知呢？」原來Tony完全未有在聚會中跟Inez真人見過，也完全不認識對方，「一開始我諗唔到有咩方法同佢接觸嘅，我就諗到佢鍾意做運動，我就用咗做運動嘅一啲詢問去同佢傾偈。」

Tony和Inez於上年結婚。（IG@guruhung）

Tony表示一開頭寒暄完，就跟Inez說︰「我近期個肚腩好似有啲大喎！你有冇咩腹部訓練運動可以推薦一下？」Tony說︰「即刻去衣櫃換咗件運動衫，影咗張相抱住個肚，跟住咪開始傾。」之後二人在活動上真人見面，那時才真真正正向她「抄牌」，再約出來食飯，自自然然地發展。他們一齊不久就被記者踢爆拍拖，他覺得那時不可以回應說他們只是朋友，就會引申出更多故事或不同的形象。

Tony大讚Inez為人好善良。（IG@guruhung）

Tony欣賞太太的優點是單純、善良，又喜歡小動物，加上對身邊的朋友沒有戒心。Tony和Inez在上年7月舉行婚禮，並在當天宣布女方懷孕4個月，所以有不少「奉子成婚」的新聞出現，但Tony澄清其實在Inez懷孕的半年前，他們已計劃結婚，一切都在準備中，「但係同一時候我都話不如我哋試吓有小朋友啦，因為我又38歲啦，佢又32、33歲啦，所以其實差唔年紀啦。」加上Inez跟他說︰「我再唔生，將來生就會好辛苦。」令他更想有小朋友。太太在2021年12月誕下女兒，Tony直言現在工作等等的一切都是為了女兒有更好的生活。

Tony講到第一眼見到B女時，心想︰「咁似我嘅？咁大鑊嘅！」非常搞笑。（電視截圖）

到Inez生B時，Tony有陪她入產房，當時他也眼濕濕想喊，抱着BB，他竟然心想︰「咁似我嘅！咁大鑊嘅！隻眼啊！眼耳口鼻梗係似媽咪好啦，靚女啲。」Tony又講到太太本來想順產，痛足12小時，「嗰吓你見到佢每10秒痛一次，你真係覺得好辛苦，老婆，I Love You！更加愛你，太辛苦。」Inez最後也要開刀生B。「而嗰個moment小朋友一出現，你就覺得你人生唔同啦從此，從此就反轉咗，由你自己洪永城一個人，到有一個好好嘅老婆，有一個女，有一個家庭。」

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