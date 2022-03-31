超能使者｜張國強爆新劇下半年播　王君馨告別作疑被劉穎鏇搶鏡

無綫（TVB）早前在「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online）上一如往年曬冷推介逾20部劇集，而早在2020年已經拍完的《超能使者》亦在其中。由劇集《鐵拳英雄》同一班底製作的《超能使者》被視為時裝版《鐵拳英雄》，有份參演的張國強早前Post出幾張為劇集補配音的照片，並寫道：「今日#tvb#《超能使者》補配音，此劇幾乎與《鐵拳英雄》原班人馬，超期待！」他更透露劇集將會在下半年播出！



故事講述陳展鵬、唐詩詠及陳山聰在發生一場車禍後意外獲得超能力，陳展鵬角色原是一名按摩師，意外後除了可以將時間停頓之外，還幫唐詩詠彈走子彈，不禁令人聯想到《X-Men: Days Of Future Past》內快銀在時間停頓時移走子彈等物件一幕，而唐詩詠角色本是一名臨時演員領班，她在使出超能力時，頭髮及瞳孔會變紅，令人想起Marvel角色紅女巫，至於陳山聰就飾演一名國術隊成員，擁有刀槍不入的能力，他更以肉身擋下一架車。而其他演員如劉穎鏇就似小丑女，歐瑞偉十足十Iron man，相信劇中會有不少打鬥場面！

好勁！（YouTube影片截圖）

唐詩詠展現超能力。（YouTube影片截圖）

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而《超能使者》亦是王君馨（Grace）在TVB的告別作，她在劇中飾演黑幫頭目，有槍戰戲份。不過在新劇宣傳片中，Grace只有數個揸槍鏡頭，樣貌亦被手槍遮着，而劉穎鏇在片中有多個穿上性感裝束打鬥的刺激場口，比主角唐詩詠更為搶鏡。此外，在劇集海報中Grace被安排在後排位置，而劉穎鏇、唐詩詠、陳展鵬及陳山聰則站在前排。有傳Grace因不滿在《超能使者》的宣傳片及海報慘變「路人」，被上位小花劉穎鏇搶鏡，向公司反映後不獲回應，加上傾續約時沒有傾掂數，因而決定離巢向外闖，結束與TVB 14年的賓主關係。

有傳Grace因不滿被上位小花劉穎鏇搶鏡，心淡離巢。（海報）

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