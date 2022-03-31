六合彩之子蔡國威搣甩逾廿年煙癮　最高峰日食兩包煙退癮期極難捱

日前播出的一集《東張西望》報道了「六合彩之子」蔡國威贏得第12屆「戒煙大贏家」比賽的冠軍。蔡國威接受節目主持訪問表示自己於5年前試過戒煙，可是戒掉不足1個月又再吸食，直至去年他為了健康着想，加上疫情的影響下，便下定決心要戒煙。他說：「依家疫情肆虐，如果喺街搵地方食煙，一來鬼祟，二來除咗口罩後，有機會傳染病毒或者感染到病菌同埋違法，所以我覺得係時候戒煙。」

蔡國威有六合彩之子之稱。(蔡國威ig)

蔡國威於20多年前入行時染上煙癮，他憶述剛踏足娛樂圈時，行內的吸煙情況十分普遍，受到同事引誘，稱吸煙有助減壓，便開始吸煙，自此成癮。已經有20多年的煙齡的他，可說是煙不離手，以往基本一日食一包煙，煙癮非常嚴重，高峰期更是一日吸兩包煙，極之誇張。他又分享了戒煙心得，直言意志非常重要，但過程中本身的鬥志，朋友的支持及鼓勵亦很重要，煙癮起時他會做其他事去分散注意力。回想起吸煙的日子，他覺得其實十分之不方便，例如去旅行落機第一時間是找吸煙區止煙癮，拍親熱戲前必須先去除煙味。

蔡國威參加吸煙與健康委員會舉辦的「戒煙大贏家」比賽，並獲得冠軍。（受訪者提供圖片)

蔡國威坦言戒煙初期真的很不習慣，因為戒煙有個退癮時間，例如有些人會脾氣暴躁，不斷吃東西，而他就是失眠，足足失眠了三個星期，往常的他可是一瞓落床就立即入睡的。他表示失眠這3三星期真是很痛苦，但他仍然堅持採用意志以及自然方法適應退癮徵狀，例如盡量令自己於日間感疲憊，讓夜間更易入睡，煙癮起時就做其他事去分散注意力，最終慢慢克服。而他捱過之後，就發現無論皮膚和身體健康都的確好了，皮膚少了敏感粒粒，沒有之前那麼容易咳，氣管亦暢順了。

他又謂疫情期間，把成功戒煙當作是送給自己的禮物，可以保養好身體，增強抵抗力對抗病毒，過程辛苦但絕對值得，並希望以自己做例子去鼓勵其他吸煙者嘗試努力戒煙。