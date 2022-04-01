71歲譚詠麟微博狂貼自拍如少男般自戀　照po敷眼膜搞怪相心情大靚

71歲的譚詠麟（譚校長）一向在微博相當活躍，近期他亦一如往常的在網上分享生活近照和日常。不過，近來他就風格突變地狂po自拍，更是一口氣貼出9張多角度自拍，看似心情大靚，送上自拍照給粉絲。



譚校長以前多數在微博分享行山相。（微博圖片@譚詠麟AlanTam）

一向保持心境年輕的譚校長以往常常在微博分享行山照等，雖亦會po自拍，但近來他就似乎特別自我感覺良好，可能覺得自己近排靚仔咗，所以狂貼自拍照，3月的多個發文都是自己的selfie，簡直如少男般自戀，非常鬼馬。例如他在3月16日貼出自己敷眼膜的照片，因為要養足精神睇足球比賽，照片中的他亦非常搞鬼，完全沒有偶包。兩日後，他又連發4張自拍，分別是正面和側面的自拍，兼寫道︰「好似好多人想睇清楚啲鬍鬚噃！」一日之後，譚校長更是加碼連曬9張相，同樣有側面照、正面照，又有笑與不笑的照片，自戀程度爆燈。他寫道︰「詢眾要求原來好多人想睇清楚啲鬍鬚，請順便挑選一張最喜歡的！」

譚校長一次過連曬9張自拍。（微博圖片@譚詠麟AlanTam）

譚校長的粉絲們看來亦相當受落，紛紛留言道︰「校長好帥」！、「阿倫好寵粉」、「那麼帥下次是不是想留着鬍鬚上春晚讓全球華人驚艷？」、「這孩子開始叛逆青春期了」等等，但亦有人說︰「偶像也會老」、「求你了，刮（鬍鬚）了」，看來不太喜歡譚校長的留鬚滄桑look。

點擊下圖睇吓譚校長啲自拍同埋其他相︰

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