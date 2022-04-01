張國榮逝世｜認初出道唔識唱歌　拍電影機會更多：希望唔再做毒藥

2003年4月1日，張國榮（哥哥）於香港文華東方酒店一躍而下，結束了自己的生命。雖然已經過去19年，但世界各地的歌迷、影迷仍難忘哥哥昔日的風采。TVB大寶藏今日（1日）公開了一段張國榮當年在《歡樂今宵》中回顧演藝路的短片，片中他坐遊艇出海，他自言做藝人做藝人壓力大、生活節奏快，所以他一有時間就會出海，享受陽光，十分減壓。



張國榮自言做藝人做藝人壓力大、生活節奏快，所以他一有時間就會出海，享受陽光，十分減壓。（YouTube影片截圖）

張國榮在1977年參加麗的電視舉辦的亞洲業餘歌手大賽奪得香港區亞軍後入行，翌年推出首張專輯，並在第二屆香港金唱片頒獎典禮中獲獎，不過講起這段入行經歷，他就表現十分謙虛：「好衰唔衰以為自己好識唱歌，又好衰唔衰畀我贏到亞軍，有一間唱片公司簽我唱歌啦，嗰陣時可以講真係亂咁唱，唔識咩叫唱歌，出咗兩隻碟，完全嘅失敗應該講，一隻中文，一隻英文，唱片公司亦都冇咁嘅心再去栽培我，放棄咗我。」

張國榮在1977年參加麗的電視舉辦的亞洲業餘歌手大賽奪得香港區亞軍後入行。（影片截圖）

張國榮在加入麗的電視後參演了多部劇集，之後再踏上銀幕，1980年代初期，他參演了一系列青春偶像派電影，如《喝采》、《檸檬可樂》、《烈火青春》等，憑着前衛不羈、反叛但俊俏的形象大受觀眾歡迎，但張國榮就笑言：「青春片嗰陣時其實就賣座嘅，不過畀我拍就唔係咁賣座喇，唔知點解拍極都仲有好多導演搵我拍戲。」直至1986年張國榮在電影《英雄本色》中飾演警官宋子傑，他直言這是他的轉捩點，翌年他在電影《倩女幽魂》中飾演寧采臣：「拍咗一部最辛苦嘅古裝片，呢部古裝鬼片拍咗半年時間，而家要睇票房啦，希望唔好再做毒藥。」

張國榮直言電影《英雄本色》是他的轉捩點。（《英雄本色》劇照）

1987年他憑《英雄本色2》獲提名香港電影金像獎最佳男主角。（《英雄本色II》影片截圖）

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而張國榮所飾演的寧采臣亦成為香港電影史上經典的書生形象之一，1987年他憑《英雄本色2》獲提名香港電影金像獎最佳男主角，翌年他再憑《胭脂扣》角逐金像獎影帝，張國榮坦言他對這三部電影寄望很大。講到由歌手入行再跨足電影界，張國榮就表示拍電影機會更多：「我係一個比較慢熱啲嘅藝人，要畀我好多練習先可以有好表現。其實做藝人同做每一行都一樣，我諗都係要畀多啲時間，同埋畀多啲畀多啲經驗佢哋累積，先至可以做到好嘅嘢。」事實上張國榮無論在樂壇還是影壇都是天王巨星及標誌性人物，更是華人世界流行文化中最具有影響力的人物之一！

由張國榮與王祖賢演出的寧采臣與聶小倩上演一段令人難忘的愛情故事，由於哥哥的造型令人印象深刻，作品亦成為經典，縱使往後這段故事多次被拍成影視劇作品，但大家心目中的寧采臣始終只有張國榮，無人可超越。（劇照）

哥哥的「十二少」與梅姐的「如花」是永垂不朽。（電影截圖）