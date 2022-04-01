張國榮逝世｜認初出道唔識唱歌 拍電影機會更多：希望唔再做毒藥
2003年4月1日，張國榮（哥哥）於香港文華東方酒店一躍而下，結束了自己的生命。雖然已經過去19年，但世界各地的歌迷、影迷仍難忘哥哥昔日的風采。TVB大寶藏今日（1日）公開了一段張國榮當年在《歡樂今宵》中回顧演藝路的短片，片中他坐遊艇出海，他自言做藝人做藝人壓力大、生活節奏快，所以他一有時間就會出海，享受陽光，十分減壓。
張國榮在1977年參加麗的電視舉辦的亞洲業餘歌手大賽奪得香港區亞軍後入行，翌年推出首張專輯，並在第二屆香港金唱片頒獎典禮中獲獎，不過講起這段入行經歷，他就表現十分謙虛：「好衰唔衰以為自己好識唱歌，又好衰唔衰畀我贏到亞軍，有一間唱片公司簽我唱歌啦，嗰陣時可以講真係亂咁唱，唔識咩叫唱歌，出咗兩隻碟，完全嘅失敗應該講，一隻中文，一隻英文，唱片公司亦都冇咁嘅心再去栽培我，放棄咗我。」
張國榮在加入麗的電視後參演了多部劇集，之後再踏上銀幕，1980年代初期，他參演了一系列青春偶像派電影，如《喝采》、《檸檬可樂》、《烈火青春》等，憑着前衛不羈、反叛但俊俏的形象大受觀眾歡迎，但張國榮就笑言：「青春片嗰陣時其實就賣座嘅，不過畀我拍就唔係咁賣座喇，唔知點解拍極都仲有好多導演搵我拍戲。」直至1986年張國榮在電影《英雄本色》中飾演警官宋子傑，他直言這是他的轉捩點，翌年他在電影《倩女幽魂》中飾演寧采臣：「拍咗一部最辛苦嘅古裝片，呢部古裝鬼片拍咗半年時間，而家要睇票房啦，希望唔好再做毒藥。」
而張國榮所飾演的寧采臣亦成為香港電影史上經典的書生形象之一，1987年他憑《英雄本色2》獲提名香港電影金像獎最佳男主角，翌年他再憑《胭脂扣》角逐金像獎影帝，張國榮坦言他對這三部電影寄望很大。講到由歌手入行再跨足電影界，張國榮就表示拍電影機會更多：「我係一個比較慢熱啲嘅藝人，要畀我好多練習先可以有好表現。其實做藝人同做每一行都一樣，我諗都係要畀多啲時間，同埋畀多啲畀多啲經驗佢哋累積，先至可以做到好嘅嘢。」事實上張國榮無論在樂壇還是影壇都是天王巨星及標誌性人物，更是華人世界流行文化中最具有影響力的人物之一！