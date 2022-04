袁嘉敏自認係二奶樣　林作一年前曾神預言鍾培生會把持不住

現年37歲前港姐,憑三級片《鴨王》一脫成名的袁嘉敏 (Candy),4月1日突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣,上載鍾家的豪宅照表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」震撼全城。Candy直指鍾氏父子絕非好人,直斥他們人品很有問題,而且父子會有古怪要求。她更坦言大家本來是好朋友,不過已經不相往來,再也不會聯絡。鍾培生的死對頭林作亦曾與Candy合作過,林作更對Candy讚不絕口,大讚對方高水平不過就未有打算追求對方。對於今次事件,林作回覆《香港01》亦驚訝表示:「Wow!唔識得回應呀,女方我都認識,唔知頭唔知尾,仲要4月1號,其實我都睇唔明!」

袁嘉敏稱鍾培生父子很可怕!(IG/@candy_kamanyuen)

而林作昨日就於他的IG post了他之前與Candy一年前一起做直播節目訪問的片段,並留言表示:「林作一年前神預言」片中Candy向林作提議:「不如你同鍾培生搞個今晚不設防」林作即說:「我懷疑佢 (鍾培生) 見到你會把持不住。」Candy即哈哈笑了。原來林作當時已預測了鍾培生會情迷Candy,而時間正好在一年前,與Candy昨日驚爆在鍾家一年是噩夢的時間正好吻合,果然是神預言。

Candy昨日突然驚天大爆料。(袁嘉敏ig)

林作在片中又表示:「Candy淨係要一樣嘢啫,就係真心。」Candy就透露自己已4年沒拍拖:「因為4年前嗰次我太hurt喇,2017年,拍咗大半年.... 最後佢識咗個0靚模就走咗。」她指自己遇到的追求者不是結了婚,就是離了婚有很多問題,她說:「我又唔會被細過我嘅男仔吸引到,除了你 (林作)。」林作即連聲說:「啊,多謝多謝。」Candy解釋是因為覺得林作有sophistication (有見識有品味),她在節目中又自認是二奶樣。雖然Candy一年前說過自己不會被細過她的男生吸引,然而她昨日就自爆曾與比她年輕6年的鍾培生共處了一年。

+ 10

👇點擊下圖睇袁嘉敏最多LIKE數IG圖👇

+ 15

+ 38

點撃下圖睇鍾家豪宅: