袁嘉敏自認係二奶樣　林作一年前曾神預言鍾培生會把持不住

現年37歲前港姐，憑三級片《鴨王》一脫成名的袁嘉敏 (Candy)，4月1日突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣，上載鍾家的豪宅照表示：「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」震撼全城。Candy直指鍾氏父子絕非好人，直斥他們人品很有問題，而且父子會有古怪要求。她更坦言大家本來是好朋友，不過已經不相往來，再也不會聯絡。鍾培生的死對頭林作亦曾與Candy合作過，林作更對Candy讚不絕口，大讚對方高水平不過就未有打算追求對方。對於今次事件，林作回覆《香港01》亦驚訝表示：「Wow！唔識得回應呀，女方我都認識，唔知頭唔知尾，仲要4月1號，其實我都睇唔明！」

袁嘉敏稱鍾培生父子很可怕！（IG/@candy_kamanyuen）

而林作昨日就於他的IG post了他之前與Candy一年前一起做直播節目訪問的片段，並留言表示：「林作一年前神預言」片中Candy向林作提議：「不如你同鍾培生搞個今晚不設防」林作即說：「我懷疑佢 (鍾培生) 見到你會把持不住。」Candy即哈哈笑了。原來林作當時已預測了鍾培生會情迷Candy，而時間正好在一年前，與Candy昨日驚爆在鍾家一年是噩夢的時間正好吻合，果然是神預言。

Candy昨日突然驚天大爆料。(袁嘉敏ig)

林作在片中又表示：「Candy淨係要一樣嘢啫，就係真心。」Candy就透露自己已4年沒拍拖：「因為4年前嗰次我太hurt喇，2017年，拍咗大半年.... 最後佢識咗個0靚模就走咗。」她指自己遇到的追求者不是結了婚，就是離了婚有很多問題，她說：「我又唔會被細過我嘅男仔吸引到，除了你 (林作)。」林作即連聲說：「啊，多謝多謝。」Candy解釋是因為覺得林作有sophistication (有見識有品味)，她在節目中又自認是二奶樣。雖然Candy一年前說過自己不會被細過她的男生吸引，然而她昨日就自爆曾與比她年輕6年的鍾培生共處了一年。

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